Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме ухвалення 18 пакету санкцій проти РФ

Про це Фіцо сказав у відеозвернені, опублікованому на його facebook-сторінці.

За словами словацького прем'єра, Братислава вирішила розблокувати ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти РФ, оскільки Європейська комісія надала Словаччині письмові зобов'язання, підписані її головою і схвалені всім складом Комісії.

"Вчора і сьогодні ми провели переговори і взаємно підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій. Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ і його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також можливості викликати кризову ситуацію в разі надзвичайно високих цін і дефіциту газу, що призвело б до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу", - розповів Фіцо.

Він вказав, що словацький уряд і комісія також домовилися про інші внутрішні гарантії.

"На цю мить було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій і завтра. Наразі всі можливості переговорів вичерпано, і подальше дотримання нашої блокуючої позиції вже загрожуватиме нашим інтересам", - підсумував Фіцо.