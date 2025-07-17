Фіцо заявив, що Словаччина не блокуватиме ухвалення 18 пакету санкцій проти РФ
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що завтра, 18 липня, країна припинить блокування ухвалення 18 пакету санкцій ЄС проти Росії
Про це Фіцо сказав у відеозвернені, опублікованому на його facebook-сторінці.
За словами словацького прем'єра, Братислава вирішила розблокувати ухвалення нового пакета санкцій ЄС проти РФ, оскільки Європейська комісія надала Словаччині письмові зобов'язання, підписані її головою і схвалені всім складом Комісії.
"Вчора і сьогодні ми провели переговори і взаємно підтвердили зміст і спосіб виконання цих гарантій. Підтверджені гарантії стосуються ціни на газ і його можливого дефіциту, транспортних зборів, а також можливості викликати кризову ситуацію в разі надзвичайно високих цін і дефіциту газу, що призвело б до кризових рішень аж до скасування заборони на імпорт російського газу", - розповів Фіцо.
Він вказав, що словацький уряд і комісія також домовилися про інші внутрішні гарантії.
"На цю мить було б контрпродуктивно продовжувати блокувати 18-й пакет санкцій і завтра. Наразі всі можливості переговорів вичерпано, і подальше дотримання нашої блокуючої позиції вже загрожуватиме нашим інтересам", - підсумував Фіцо.
- 16 липня посли Європейського Союзу не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії, оскільки Словаччина виступила проти.
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