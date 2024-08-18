Графіки відключень світла можуть повернутися вже з понеділка: у Міненергетики назвали причину
У неділю, 18 серпня 2024 року, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук попередила, що графіки відключень електроенергії можуть повернутися вже з понеділка через спеку
Про це вона заявила в етері телемарафону "Єдині новини".
"Погода буде достатньо спекотною практично по всій території України, і це, без сумніву, призведе до того, що споживання зросте", - пояснила Гринчук.
За її словами, на неділю, 18 серпня, відключень не передбачається, однак з наступного тижня Україна знову може перейти на графіки. Міненерго буде приймати рішення залежно від ситуації.
"Якщо вдасться нам своїми силами, за допомогою імпорту, за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді, звісно, графіки застосовуватимуться не будуть", - пояснила заступниця міністра.
Вона звернулась до усіх споживачів з проханням намагатися економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години.
- 2 серпня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що Укренерго спільно з Польщею працює над збільшенням технічних можливостей та обсягів постачання електроенергії в Україну восени та взимку.
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