Графіки відключень світла можуть повернутися вже з понеділка: у Міненергетики назвали причину

Про це вона заявила в етері телемарафону "Єдині новини".

"Погода буде достатньо спекотною практично по всій території України, і це, без сумніву, призведе до того, що споживання зросте", - пояснила Гринчук.

За її словами, на неділю, 18 серпня, відключень не передбачається, однак з наступного тижня Україна знову може перейти на графіки. Міненерго буде приймати рішення залежно від ситуації.

"Якщо вдасться нам своїми силами, за допомогою імпорту, за допомогою залучення аварійної допомоги покривати споживання, тоді, звісно, графіки застосовуватимуться не будуть", - пояснила заступниця міністра.

Вона звернулась до усіх споживачів з проханням намагатися економно використовувати електроенергію, особливо у пікові години.