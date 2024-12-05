Гроші від підвищення акцизів на тютюн підуть на армію, - Гетманцев

Про це передає кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

"Піврічний наш законопроєкт, який складно проходив через комітети, але врешті-решт ми знайшли певний компроміс, хоча підвищили акцизи на 40 гривень з Нового року. Зросте вартість пачки цигарок приблизно на 40 гривень, і всі ці гроші підуть на армію", - зазначив Гетманцев.

За його словами, цей законопроєкт "вводить графік підвищень акцизних ставок до 2028 року, доводячи їх до 90 євро за тисячу цигарок".

"І це наше зобов’язання перед Євросоюзом, яке ми реалізували у цьому законопроєкті", - додав Гетманцев.

Щодо акцизних ставок на ТВЕНи

"Мені здається, що той графік, план підвищення акцизів, який є сьогодні в законопроєкті, вже проголосований у другому читанні, на сьогодні є оптимальним. Я той депутат, який провів у 2019 році і у 2020, і це відповідно вже стало законом, поправка до акцизних ставок на ТВЕНи, урівнявши акцизні ставки на ТВЕНи з цигарками. І, власне, вони є рівними і зараз. І вони будуть рівними з наступного періоду. Однак підвищення акцизів на цигарки буде відбуватися швидше, ніж на ТВЕНи. І різниця буде становити приблизно 20%", - розповів Данило Гетманцев.

Для довідки. ТВЕН – це унікальний запатентований тютюновмісний виріб, у якому використовується лише оброблений тютюн.