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Головна Економіка Верховна Рада схвалила закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Верховна Рада схвалила закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
12:50
Економіка пожежа від цигарки

Верховна Рада України 4 грудня ухвалила законопроєкт #11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

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Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 237 народних обранців. 

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - пояснив Железняк.

Зазначається, що у 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% - з 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% - з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.

  • Напередодні нардеп повідомляв, що Комітет підтримав в цілому урядовий законопроєкт #11090 щодо збільшення акцизів на цигарки.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
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