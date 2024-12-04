Верховна Рада схвалила закон про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Відповідний законопроєкт підтримали 237 народних обранців.

"Наступного року пачка цигарок зросте десь на +40 грн. Може більше, бо акцизи цим законом будуть привʼязані до євро і поступово наближатися у своєму обсязі до мінімальних вимог ЄС", - пояснив Железняк.

Зазначається, що у 2025 році в Україні збільшать специфічну ставку акцизу на сигарети з фільтром та без фільтра на 23,4% - з 47 до 58 євро за 1000 штук. Мінімальне податкове зобов'язання зі сплати акцизного податку зросте на 23,9% - з 63,45 до 78 євро за 1000 шт.