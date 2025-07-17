Канада обмежить імпорт сталі, - Карні

Про це він написав у соцмережі X.

"Торговельна ситуація змінилася, і настав час трансформувати сталеливарну промисловість Канади, щоб відповідати вимогам сьогодення. Тому ми обмежимо та скоротимо імпорт іноземної сталі і надамо пріоритет канадській сталі під час реалізації великих проєктів та будівництва житла по всій країні", - йдеться у повідомленні.

На думку Карні, щоб реагувати на зміни на світових ринках, металургійна промисловість Канади та її працівники повинні адаптуватися. Він зазначив, що для задоволення зростаючого попиту Канада інвестуватиме значні кошти в працівників та виробництво.

"Настав час побудувати сильну Канаду - з канадськими працівниками та канадською сталлю", - підсумував прем'єр.

27 червня президент США раптово скасував торговельні переговори з Канадою через податок, спрямований проти американських технологічних компаній, назвавши його "кричущою атакою".

За кілька днів Канада ухвалила рішення про скасування податку на цифрові послуги, що мав стосуватися великих американських технологічних компаній. Цей крок є спробою активізувати торговельні переговори зі США.



