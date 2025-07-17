Канада обмежить імпорт сталі, - Карні
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні 16 липня оголосив, що країна обмежить та скоротить імпорт іноземної сталі на користь канадської
Про це він написав у соцмережі X.
"Торговельна ситуація змінилася, і настав час трансформувати сталеливарну промисловість Канади, щоб відповідати вимогам сьогодення. Тому ми обмежимо та скоротимо імпорт іноземної сталі і надамо пріоритет канадській сталі під час реалізації великих проєктів та будівництва житла по всій країні", - йдеться у повідомленні.
На думку Карні, щоб реагувати на зміни на світових ринках, металургійна промисловість Канади та її працівники повинні адаптуватися. Він зазначив, що для задоволення зростаючого попиту Канада інвестуватиме значні кошти в працівників та виробництво.
"Настав час побудувати сильну Канаду - з канадськими працівниками та канадською сталлю", - підсумував прем'єр.
- 27 червня президент США раптово скасував торговельні переговори з Канадою через податок, спрямований проти американських технологічних компаній, назвавши його "кричущою атакою".
- За кілька днів Канада ухвалила рішення про скасування податку на цифрові послуги, що мав стосуватися великих американських технологічних компаній. Цей крок є спробою активізувати торговельні переговори зі США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.54 Купівля 41.54Продаж 42.1
- EUR Купівля 48.31Продаж 49.03
- Актуальне
- Важливе