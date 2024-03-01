Капіталізація Bitcoin випередила російський рубль
29 лютого капіталізація Bitcoin ($1,2 трлн) випередила російський рубль, капіталізація якого оцінюється у $1,1 трлн
Про це свідчать дані платформ CoinDesk та CoinMarketCap.
Наразі загальна кількість усіх Bitcoin в обігу становить 19,6 млн одиниць.
Станом на 18:00 29 лютого загальна вартість усіх біткоїнів складає 1 трлн 230 млрд доларів. Ціна одного Bitcoin становить $62,8 тис.
У рейтингу валют світу Bitcoin йде за швейцарським франком ($1,29 трлн). Перше три місця за капіталізацією посідають китайський юань, долар США та євро.
- У вівторок, 27 лютого, біткоїн досягнув дворічного максимуму, здорожчавши до рекордних 57 тисяч доларів. Ефір перевищив позначку в 3,2 тисячі доларів вперше з 2022 року.
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