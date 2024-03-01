Капіталізація Bitcoin випередила російський рубль

Про це свідчать дані платформ CoinDesk та CoinMarketCap.

Наразі загальна кількість усіх Bitcoin в обігу становить 19,6 млн одиниць.

Станом на 18:00 29 лютого загальна вартість усіх біткоїнів складає 1 трлн 230 млрд доларів. Ціна одного Bitcoin становить $62,8 тис.

У рейтингу валют світу Bitcoin йде за швейцарським франком ($1,29 трлн). Перше три місця за капіталізацією посідають китайський юань, долар США та євро.