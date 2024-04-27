Харків скасує плату за землю та інші податки для бізнесу
Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що на наступній сесії міськради, яка відбудеться у вівторок, 30 квітня, місто скасує плату за землю та інші податки для бізнесу
Про це він повідомив в етері телемарафону.
"У нас відбудеться на наступному тижні у вівторок сесія міської ради, де ми приймемо безпрецедентне рішення щодо того, що скасуємо плату за землю та інші податки, які йдуть до місцевого бюджету для того, щоб бізнес залишався в Харкові, щоб полегшити умови роботи бізнесу", - сказав мер.
Він розповів, що попри проблеми з електропостачанням місто продовжує працювати. Бізнеси, зокрема, користуються генераторами.
"На щастя, є такі можливості. Тож будемо працювати та жити", - зазначив Терехов.
Мер подякував бізнесам, які залишаються працювати в Харкові, та додав, що наразі немає відтоку людей з міста і харків'яни, за його словами, виїжджати не планують.
- Раніше стало відомо, що для підприємців Харківщини у межах програм підтримки бізнесу у 2024 році виділили півтора мільярда гривень.
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