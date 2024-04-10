У 2024 році на підтримку бізнесів Харківщини спрямують 1,5 млрд грн, - Мінекономіки

Про це інформує Міністерство економіки.

За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, бізнес Харківщини може скористатися всіма інструментами в межах програми "Зроблено в Україні". Йдеться також про гранти на переробку, мікрогранти, доступні кредити, іпотечну програму, компенсації аграріям за українську сільгосптехніку та інші програми.

"Нам вкрай важливо підтримувати прифронтові регіони, такі як Харківщина. З часу вторгнення в області постраждали понад 60 тисяч об’єктів. Війна важко вдарила по промисловості, хоча до вторгнення, саме цей сектор був ключовим для області. Тому наш обов’язок перед Харківщиною та харків’янами, підтримати їх у найважчий момент", - наголосила Свириденко.

Вона повідомила, що також розглядається можливість збільшення розміру мікрогрантів для бізнесу Харківщини із 250 тисяч гривень до 500 тисяч гривень і розширення програми мікрогрантів для самозайнятих людей до 100 тисяч гривень.

"Крім того, опрацьовується потенційне впровадження програми компенсацій для малого, середньо та великого бізнесу Харківщини за збереження або створення робочих місць продовж піврічного терміну. Міністерствам і відомствам доручено опрацювати можливість надання мікро-, малим та середні підприємства в м. Харкові портфельних гарантій, а також встановлення пільгових тарифів на залізничні вантажні перевезення зі станцій на прифронтових територіях", - йдеться у повідомленні.