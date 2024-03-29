"Зроблено в Україні": у Сумах відкрили перший офіс підтримки мікро- та малого бізнесу

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

"Ми розуміємо, в яких складних умовах працюють українські підприємці. Особливо у прифронтових регіонах, де вести бізнес неспівмірно важче, аніж у тилових містах. Тому ми обрали Суми як перше місто, де відкриваємо перший регіональний офіс "Зроблено в Україні". Він працюватиме на базі Сумського міського центру зайнятості. Тут підприємці зможуть отримати очну консультацію, їм допомагатимуть з оформленням документів на гранти та інші програми", - сказала очільниця відомства Юлія Свириденко.

"Наша мета — до кінця року створити такі центри у всіх українських містах, де це можливо", - додала вона.

За її словами, мета уряду – стимулювати виробництво, залучати інвестиції у реальний сектор та посилювати несировинний експорт.

"Наша стратегічна мета — змінити структуру економіки й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Саме така мета політики "Зроблено в Україні", - сказала чиновниця.

На реалізацію програми до держбюджету заклали понад 45 мільярдів гривень.

"Для Сумщини на цей рік передбачили 1 млрд гривень, але ця сума не є лімітом, адже чим активнішими будуть місцеві бізнеси, тим більше допомоги від держави зможуть отримати", - зазначила Свириденко.