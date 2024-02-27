Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.

Зокрема, уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".

"З метою популяризації товарів українського виробництва, сприяння збільшенню внутрішнього попиту на товари національного виробника, підвищення рівня загальної обізнаності української спільноти про національного виробника Кабінет Міністрів України постановляє: погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо затвердження зображення торговельної марки", - йдеться у тексті постанови.

Зазначається, що Міністерство економіки має забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук).

Додається, що використання зображення торговельної марки державними органами, підприємствами, установами незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі.

Також у документі прописана рекомендація для усіх установ та підприємств, використовувати торгову марку згідно з технічним стандартом.