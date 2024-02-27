Кабмін затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні"
Кабінет міністрів України ухвалив постанову щодо популяризації товарів українського виробництва. Усі вітчизняні підприємства зможуть використовувати офіційну марку "Зроблено в Україні"
Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів.
Зокрема, уряд затвердив зображення торговельної марки "Зроблено в Україні".
"З метою популяризації товарів українського виробництва, сприяння збільшенню внутрішнього попиту на товари національного виробника, підвищення рівня загальної обізнаності української спільноти про національного виробника Кабінет Міністрів України постановляє: погодитися з пропозицією Міністерства економіки щодо затвердження зображення торговельної марки", - йдеться у тексті постанови.
Зазначається, що Міністерство економіки має забезпечити подання заявки на державну реєстрацію торговельної марки, а також розробити та затвердити технічний стандарт (брендбук).
Додається, що використання зображення торговельної марки державними органами, підприємствами, установами незалежно від форми власності здійснюється на безоплатній основі.
Також у документі прописана рекомендація для усіх установ та підприємств, використовувати торгову марку згідно з технічним стандартом.
- Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.21 Купівля 38.21Продаж 38.75
- EUR Купівля 41.36Продаж 42.14
- Актуальне
- Важливе