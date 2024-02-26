Купуй українське: Зеленський анонсував програму кешбеку за придбання вітчизняних товарів і послуг

Про це на форумі "Зроблено в Україні" заявив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти й масштабувати свою роботу. І я доручив уряду розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське", коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.

Голова держави наголосив, що українські гроші мають залишатися в Україні.

"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні", - пояснив Зеленський.

Він повідомив, що фінансові й технічні параметри кешбеку вже розробляються.

"І маємо постаратись, щоб ця програма почала працювати в цьому році", - резюмував президент.