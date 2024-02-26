Купуй українське: Зеленський анонсував програму кешбеку за придбання вітчизняних товарів і послуг
Для того, аби підтримати підприємців, в Україні розроблять програму кешбеку. Бізнесу повертатимуть частину коштів від придбання вітчизняних товарів і послуг
Про це на форумі "Зроблено в Україні" заявив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.
"Ми повинні зробити все можливе, щоб якнайбільше українських підприємств змогли зберегти й масштабувати свою роботу. І я доручив уряду розробити кілька практичних кроків. Зокрема, розробляється програма українського кешбеку "Купуй українське", коли за купівлю визначених типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав він.
Голова держави наголосив, що українські гроші мають залишатися в Україні.
"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні", - пояснив Зеленський.
Він повідомив, що фінансові й технічні параметри кешбеку вже розробляються.
"І маємо постаратись, щоб ця програма почала працювати в цьому році", - резюмував президент.
- У січні Зеленський підписав укази, якими утворив Раду з питань підтримки підприємництва та економічну платформу "Зроблено в Україні".
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