Зеленський підписав укази, якими утворив Раду з питань підтримки підприємництва та економічну платформу "Зроблено в Україні"

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента.

Створення Ради з питань підтримки підприємництва

"Президент України Володимир Зеленський підписав Указ "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану" №30/2024. Згідно з указом при Президентові України утворюється консультативно-дорадчий орган – Рада з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану. Рада сприятиме консолідації зусиль держави та бізнесу в умовах воєнного стану, збереженню та розвитку підприємницького потенціалу", - йдеться в повідомленні.

Основними завданнями Ради є системний аналіз забезпечення в умовах воєнного стану права на підприємницьку діяльність, формування державної політики щодо гарантування права на бізнес, напрацювання та внесення на розгляд президента пропозицій щодо шляхів розв’язання проблемних питань.

Рада з питань підтримки бізнесу має сприяти налагодженню ефективної взаємодії держави із суб’єктами господарювання, профільними громадськими об’єднаннями, поширенню найкращого міжнародного досвіду, зазначають у пресслужбі, додавши, що указом також затверджено персональний склад Ради з питань підтримки підприємництва.

Започаткування Всеукраїнської економічної платформи "Зроблено в Україні"

"Крім того, задля забезпечення ефективного діалогу й об’єднання зусиль влади та бізнесу для подолання викликів і наслідків, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, стимулювання ділової активності українських виробників, популяризації та просування українського продукту, покращення інвестиційного клімату, створення економічних умов для відновлення, модернізації та зростання економіки України Володимир Зеленський підписав Указ №31/2024, яким започаткував Всеукраїнську економічну платформу "Зроблено в Україні"", - інформує пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що платформу створено під патронатом президента України для постійної комунікації та координації взаємодії державних органів, представників релокованих підприємств, великого, середнього, малого українського бізнесу, громадських об’єднань підприємців, іноземних інвесторів, політичних діячів, вчених, експертів.

Офіс президента України, Кабінет Міністрів, обласні держадміністрації спільно з об’єднаннями підприємців й експертами мають представити концепцію та структуру функціонування платформи "Зроблено в Україні" та забезпечити початок її роботи протягом місяця.