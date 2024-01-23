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Головна Економіка В Україні створять Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

В Україні створять Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану

23 січня, 2024 вiвторок
22:38
Економіка Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану"

Про це Зеленський розповів у вечірньому зверненні у вівторок, 23 січня.

Він зазначив, що рішення РНБО допоможе українським підприємцям і державним інституціям "вирішити увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями". 

"Як і домовилися урядовці з представниками бізнесу, буде сформовано Раду з підтримки підприємництва, і до її складу увійдуть представники саме бізнесу. Це відомі імена, відомі очільники українських компаній. Бізнес, який працює заради мільйонів людей. Технологічний бізнес, фінанси, послуги та інші галузі. Різні галузі, щоб були різні погляди. Але одне завдання – зміцнення нашої економіки, нашого суспільства", – додав Зеленський 

Окрім цього, відповідно до рішення РНБО, уряд має представити зміни до закону про Бюро економічної безпеки та низки інших законів. За словами Зеленського – "щоб максимально обмежити потенціал будь-якого можливого тиску на "білий", легальний бізнес". 

"Держава свою частину морального договору з бізнесом виконає. Важливо, щоб і кожен з підприємців в Україні виконав свою частину домовленостей: бізнес сплачує податки, працює легально, "в білу", поважає працівників, працівниць і точно не працює з Росією. Всі ми працюємо лише на українську перемогу!" – запевнив Зеленський.

Основні пункти рішення РНБО "Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану"

Указ президента, який вводить у дію згадане рішення РНБО, опублікований на сайті Офісу президента ввечері 23 січня. 

У рішенні РНБО, доданому до нього, зокрема, рекомендовано президенту України утворити Раду з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану.

Ще одним пунктом Кабінетові Міністрів України доручено невідкладно внести на розгляд Верховної Ради України законопроєкти про внесення змін до:

  • Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" щодо посилення механізмів функціонування Бюро економічної безпеки України;
  • Кримінального процесуального кодексу України, законів України "Про оперативно-розшукову діяльність", "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні", "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" щодо встановлення додаткових гарантій захисту законних інтересів підприємництва під час здійснення кримінального провадження й забезпечення консолідації повноважень органів правопорядку щодо протидії правопорушенням, що посягають на економіку держави, в єдиному органі – Бюро економічної безпеки України
  • Закону України "Про оборонні закупівлі" щодо врегулювання граничного рівня прибутку для державних контрактів, що виконувалися / виконуються під час дії правового режиму воєнного стану.

Окрім того, уряд має провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних, а також процедур і критеріїв їх розблокування.

РНБО рекомендує Офісу генпрокурора, Державному бюро розслідувань, Нацполіції України, Бюро економічної безпеки, СБУ впродовж трьох місяців провести аудит вжитих обмежувальних заходів у кримінальних провадженнях щодо суб'єктів господарювання і визначити доцільність їх подальшого застосування, а також актуальність відображення інформації про них у публічних електронних реєстрах.

Також цим органам рекомендовано утримуватися протягом трьох місяців від проведення процесуальних дій у кримінальних провадженнях, якщо це може заблокувати підприємницьку діяльність суб’єктів господарювання.

Офісу генпрокурора спільно з СБУ, ДБР, Нацполіцією та БЕБ рекомендовано невідкладно провести аудит зареєстрованих кримінальних проваджень, розслідування в яких стосується кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави. А за підсумками такого аудиту – "виробити ефективні механізми забезпечення захисту підприємництва від можливих зловживань з боку правоохоронних органів, зокрема під час проведення окремих слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у ході яких обмежуються права чи законні інтереси відповідних суб’єктів господарювання".

Окрім того, РНБО рекомендує Офісу генпрокурора спільно з Мінцифрою та Мін'юстом забезпечити розробку аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань (у ньому має бути передбачено можливість публічного доступу до аналітичних узагальнених даних щодо діяльності правоохоронних органів) і модуля подання онлайн скарг від підприємців. 

Теги:
Новини
Суспільство
РНБО
Володимир Зеленський
Війна з Росією
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