Спільнота бізнесу: Зеленський анонсував Всеукраїнську економічну платформу

Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Головне для держави й усього нашого суспільства – щоб у кожного з українських підприємців були можливості для більш активної економічної роботи. А отже, і для того, щоб українські бюджети могли більше орієнтуватися на сили своєї економіки. Держава, державні інституції, кожен із посадовців зобов’язані робити все можливе, щоб сприяти легальному, "білому" бізнесу”, - сказав Зеленський.

Глава держави анонсував Всеукраїнську економічну платформу, що представлятиме малий, середній та великий бізнес. За словами Зеленського, це - новий механізм комунікації з підприємцями.

"Зроблено в Україні" – це не просто бренд, це велика спільнота людей, мільйони українців і українок, які працюють на підприємствах. І це наші люди, які засновують підприємства, які створюють робочі місця для інших. Уся спільнота нашого бізнесу буде представлена на новій платформі", - додав він.

Президент розповів, що уряд спільно з ОП, обласними державними адміністраціями й експертами мають організувати роботу платформи. Основна її мета - підтримка спілкування з підприємцями операційними рішеннями.

Зеленський наголосив на необхідності більшої кількості підприємств, українських продуктів різних галузей та "білої" економіки.

"І щойно підписав укази, які дадуть змогу створити саме такий комунікаційний механізм – Раду з питань підприємництва, – як це й визначено, зокрема, нещодавнім рішенням РНБО, і всеукраїнську платформу для активізації підприємництва та нашого, українського продукту", - резюмував очільник держави.