Кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 млн через вторгнення РФ, - Світовий банк

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Світовий банк.

"Якби міжнародні партнери, особливо США, не накопичували ресурси, спеціально пристосовані до цих соціальних видатків, тоді бідних було б на три мільйони більше", - вважає регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.

У звіті йдеться, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Це було спричинено зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.

Натомість у червні 2023 року майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити продуктів, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку в другій половині року.

"Не може бути економічного процвітання чи економічного зростання без фізичної безпеки. Але я ніколи не бачив уряду, який зробив би так багато, використовуючи так мало", - додав Аруп Банерджі.