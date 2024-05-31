Кількість українців, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 млн через вторгнення РФ, - Світовий банк
Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії кількість жителів України, які живуть у бідності, збільшилася на 1,8 мільйона, якщо порівнювати з 2020 роком
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Світовий банк.
"Якби міжнародні партнери, особливо США, не накопичували ресурси, спеціально пристосовані до цих соціальних видатків, тоді бідних було б на три мільйони більше", - вважає регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі.
У звіті йдеться, що близько 9 мільйонів українців минулого року жили в бідності. Це було спричинено зниженням зайнятості, оскільки більше п’ятої частини дорослих, які працювали до війни, втратили роботу.
Натомість у червні 2023 року майже чверть опитаних українців не мали достатньо грошей, щоб купити продуктів, хоча відновлення економічного зростання та уповільнення інфляції допомогли покращити продовольчу безпеку в другій половині року.
"Не може бути економічного процвітання чи економічного зростання без фізичної безпеки. Але я ніколи не бачив уряду, який зробив би так багато, використовуючи так мало", - додав Аруп Банерджі.
- На тимчасово окупованих територіях України люди страждають від безробіття, голоду та хвороб. Рашисти не тільки не допомагають місцевим жителям, а й провокують їх на конфлікти.
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