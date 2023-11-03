Рівень бідності на тимчасово окупованих територіях стрімко зростає, - Центр нацспротиву
На тимчасово окупованих територіях України люди страждають від безробіття, голоду та хвороб. Рашисти не тільки не допомагають місцевим жителям, але й провокують їх на конфлікти
Про це інформує Центр національного спротиву.
На півдні та сході України, які ворог окупував, соціально-економічна ситуація погіршується.
У регіоні росте соціальна напруга та фіксується значне зменшення кількості жителів, особливо в маленьких населених пунктах окупованих районів. Окупаційні адміністрації не займаються проблемами місцевих жителів, а тільки розпалюють їх.
Бідність на ТОТ посилюється в першу чергу через те, що немає логістики, яка б забезпечувала доставлення продуктів до місцевих магазинів. Іншим фактором є безробіття та блокування грошових переказів з України. Також не працює система постачання ліків, що створює додаткові труднощі для людей похилого віку.
Спротив просить повідомляти про ворога або колаборантів за посиланням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.86
- EUR Купівля 39.53Продаж 40.45
- Актуальне
- Важливе