Рівень бідності на тимчасово окупованих територіях стрімко зростає, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

На півдні та сході України, які ворог окупував, соціально-економічна ситуація погіршується.

У регіоні росте соціальна напруга та фіксується значне зменшення кількості жителів, особливо в маленьких населених пунктах окупованих районів. Окупаційні адміністрації не займаються проблемами місцевих жителів, а тільки розпалюють їх.

Бідність на ТОТ посилюється в першу чергу через те, що немає логістики, яка б забезпечувала доставлення продуктів до місцевих магазинів. Іншим фактором є безробіття та блокування грошових переказів з України. Також не працює система постачання ліків, що створює додаткові труднощі для людей похилого віку.

Спротив просить повідомляти про ворога або колаборантів за посиланням.