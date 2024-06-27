Китай фактично на боці РФ в цій війні, - посол США в КНР
Китай не має нейтральної позиції щодо російсько-української війни і став на бік диктатора Володимира Путіна
Про це заявив посол Сполучених Штатів в КНР Ніколас Бернс, повідомляє Sky News.
Дипломат наголосив, що, попри заяви про нейтралітет, Китай надає Москві технології та підтримує міцні торговельні зв'язки впродовж усієї війни.
Він також додав, що російське вторгнення стало екзистенційною кризою.
"Ми вважаємо великою помилкою дозволяти китайським компаніям тисячами відправляти компоненти, мікропроцесори та нітроцелюлозу до Росії для посилення і зміцнення оборонної промислової бази для цієї жорстокої війни. Китай не є нейтральним, але фактично став на бік Росії у цій війні", - сказав Бернс.є
- Раніше у Білому домі заявили, що Китай допомагає рятувати від розвалу оборонно-промислову базу РФ.
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