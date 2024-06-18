Китай допомагає рятувати від розвалу оборонно-промислову базу РФ, - Кірбі

Про це заявив під час пресбрифінгу в Вашингтоні радник Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Вони (Китай – ред.) продовжують постачати компоненти для військового обладнання та систем озброєння (в РФ – ред.)", - зазначив представник адміністрації США.

Кірбі додав, що це включає поставки мікроелектроніки. Він зауважив, що це допомагає врятувати від розвалу оборонно-промислову базу росіян.

За словами Кірбі, що американська сторона висловила занепокоєння китайцям. Радник наголосив, що обмеження можливостей РФ виробляти зброю залишається одним з основних питань, над якими працює адміністрація президента Байдена.

"Ми багато зробили, щоби притягти Путіна до відповідальності. Це означає, що деякі з китайських компаній покарано за підтримку, яку вони надають російській оборонно-промисловій базі",- додав Кірбі.

Він також підкреслив, що робота щодо цього продовжується.