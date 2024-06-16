Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні
Президент Фінляндії Александр Стубб висловив впевненість, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні російсько-української війни
Про це пише Yle.
"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні", - сказав Стубб під час спілкування з журналістами на Саміті миру у Швейцарії.
Крім того, він додав, що важливу роль у досягненні миру може відіграти і Глобальний Південь.
Стубб підкреслив, що у Саміті беруть участь багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу.
"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", - зазначив Стубб.
Президент Фінляндії також звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну, відкинувши при цьому його "мирну ініціативу".
- Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Росії напередодні Саміту миру у Швейцарії, закликав Україну і РФ якнайшвидше почати мирні переговори.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.53 Купівля 40.53Продаж 41.1
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.37
- Актуальне
- Важливе