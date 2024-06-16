Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні

Про це пише Yle.



"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні", - сказав Стубб під час спілкування з журналістами на Саміті миру у Швейцарії.

Крім того, він додав, що важливу роль у досягненні миру може відіграти і Глобальний Південь.

Стубб підкреслив, що у Саміті беруть участь багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу.

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", - зазначив Стубб.

Президент Фінляндії також звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну, відкинувши при цьому його "мирну ініціативу".