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Головна Світ Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні

Президент Фінляндії закликав Китай вплинути на Путіна, щоб покласти край війні

16 червня, 2024 неділя
07:42
Світ Президент Фінляндії Александер Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив впевненість, що Китай може відіграти ключову роль у припиненні російсько-української війни

Зміст

Про це пише Yle.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні", - сказав Стубб під час спілкування з журналістами на Саміті миру у Швейцарії.

Крім того, він додав, що важливу роль у досягненні миру може відіграти і Глобальний Південь.

Стубб підкреслив, що у Саміті беруть участь багато представників із країн Латинської Америки, Африки, Азії та особливо Близького Сходу.

"Це дає надію, що ми зможемо вийти на шлях миру, і я вважаю за важливе, щоб це сталося на умовах України", - зазначив Стубб.

Президент Фінляндії також звернувся до російського диктатора Володимира Путіна із закликом припинити війну, відкинувши при цьому його "мирну ініціативу".

  • Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Росії напередодні Саміту миру у Швейцарії, закликав Україну і РФ якнайшвидше почати мирні переговори.
Теги:
Україна
Росія
Китай
Фінляндія
Війна з Росією
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