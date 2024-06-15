"Покласти край бойовим діям": Китай в ООН вчергове закликав Україну і Росію розпочати мирні переговори
Заступник постійного представника Китаю при ООН Ген Шуан на засіданні Ради безпеки ООН, скликаного на вимогу Росії напередодні Саміту миру у Швейцарії, закликав Україну і РФ якнайшвидше почати мирні переговори
Про це повідомляє China Times.
"Зброя може покласти край війні, але вона не принесе тривалого миру. Китай закликає сторони конфлікту продемонструвати політичну волю, піти назустріч один одному і якнайшвидше розпочати мирні переговори, щоб досягти припинення вогню і покласти край бойовим діям", – заявив Ген Шуан.
Представник Китаю також закликав міжнародну спільноту "віддати пріоритет миру, активізувати зусилля зі сприяння переговорам, об'єднати зусилля для подолання негативних наслідків кризи (так Китай називає вторгнення РФ в Україну - ред.) яку і спільно працювати над створенням умов для політичного врегулювання кризи".
Ген Шуан заявив, що позиція Китаю щодо України є "послідовною і чіткою".
"Китай і надалі відстоюватиме неупереджену позицію, підтримуватиме тісний зв'язок з усіма сторонами, наполегливо просуватиме переговори, докладатиме невпинних зусиль та відіграватиме конструктивну роль у сприянні якнайшвидшому політичному врегулюванню української кризи", - додав китайський представник..
Він також заявив, що США поширюють брехню про те, що китайська сторона підтримала війну, розв'язану Росією, і що насправді, навіть після початку війни торгівля між США і Росією ніколи не припинялися.
За словами Ген Шуана, Китай завжди закликав до миру та сприяння переговорам для просування політичного рішення. Політик закликав американську сторону припинити нападки й "очорнення Китаю на підставі українського питання", а також припинити введення односторонніх санкцій проти китайських підприємств.
- Напередодні агентство Reuters з посиланням на 10 анонімних дипломатів писало, що Китай, який не братиме участь у Саміті миру щодо України, лобіює серед урядів інших держав свій "мирний план".
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