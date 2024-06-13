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Китай лобіює свій "мирний план" перед Самітом миру у Швейцарії, - Reuters

13 червня, 2024 четвер
15:39
Світ Китай

Китай, який не братиме участь у Саміті миру щодо України, лобіює серед урядів інших держав свій "мирний план"

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на 10 анонімних дипломатів.

За словами джерел, Пекін не висловлював відкриту критику щодо Саміту миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, і також не переконував держав не брати участь у ньому. Проте водночас КНР вважає, що захід нібито продовжить війну в Україні.

Співрозмовники інформаційного агентства додають, що Китай розповідав західним країнам, що багато держав, які розвиваються, поділяють таку думку.

Зазначається, що один дипломат назвав такі дії Пекіна "прихованим бойкотом" майбутнього мирного Саміту, оскільки, за даними джерел, країна активізувала інформаційно-пропагандистську діяльність через зустрічі з іноземними високопосадовцями й повідомлення іноземним представництвам з наближенням заходу.

Зі слів дипломатів відомо, що спеціальний китайський представник Лі Хуей минулого місяця відвідав Єгипет, Туреччину, Саудівську Аравію й Об’єднані Арабські Емірати та зустрівся з представниками країн, що розвиваються, у їхніх посольствах у Пекіні.

Акцентується: коли Китай пояснює свою неприсутність на Саміті миру у Швейцарії, він намагається залучити держави, які розвиваються, до альтернативного "мирного плану", що містить 6 пунктів. Його КНР представила разом із Бразилією у травні.

"Пропозиція закликає до проведення міжнародної мирної конференції "в належний час, який визнають і Росія, і Україна, за рівноправної участі всіх сторін, а також чесного обговорення всіх мирних планів", - додає Reuters.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести Саміт щодо миру в Україні. 

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цього разу Москву на захід не запрошували.

31 травня речниця МЗС Китаю Мао Нін заявила, що її країна не братиме участі в Саміті миру у Швейцарії 15 та 16 червня, адже його не схвалює Росія. 

2 червня президент України Володимир Зеленський звинуватив Китай у допомозі РФ у дипломатичному зриві саміту, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба констатував, що Китай і Росія здійснюють масштабну протидію Саміту миру. 

Пізніше стало відомо, що Сполучені Штати заохочують Китай взяти участь у Глобальному саміті миру.

12 червня прессекретар президента України Сергій Никифоров заявив, що Китай усе ж навряд чи візьме участь у Глобальному саміті миру у Швейцарії

Теги:
Україна
Росія
Китай
Війна з Росією
Світ про Україну
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