"Купуй своє": Білорусь обмежує імпорт із РФ, Москва готує відповідь

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

За офіційними даними, у першому кварталі 2025 року частка білоруських товарів у роздрібній торгівлі впала до рекордно низького рівня — 53,5%, попри скорочення західного імпорту. Мінськ планує підняти цей показник до 63% до кінця року, використовуючи адміністративний тиск і співпрацю з торговими мережами. У другому кварталі зростання було мінімальним: лише +1,1 в. п. загалом, +1,9 в. п. у харчах та +2,2 в. п. у непродовольчих товарах. Найгірше виконання — у сегментах верхнього одягу (11,7% при плані 34,5%) і взуття (23,5% при плані 36,5%).

Паралельно імпорт до Білорусі зростає: у першому півріччі поставки підскочили на 17,5%, до 7,24 млрд дол.. У відповідь Міністерство антимонопольного регулювання і торгівлі проводить зустрічі з виробниками та ритейлерами, пропонуючи нові формати збуту. Наприклад, трикотажному заводу "Полісся" радять продавати продукцію на АЗС, також просуваються ідеї "днів відкритих дверей" у магазинах та перегляду правил викладки товарів.

Найсильніше від політики Мінська страждають саме російські постачальники. За даними української розвідки, Москва планує обмежити імпорт білоруського цементу, тоді як продажі автобусів МАЗ у Росії за сім місяців 2025 року впали на 58%. У липні було реалізовано лише два автобуси, попри запуск нового заводу в Білорусі.