Білоруси й росіяни на військових навчаннях відпрацьовуватимуть планування застосування ядерної зброї та "Орешника"

Його слова цитує "Белта".

Хренін назвав відпрацювання планування застосування ядерної зброї та "Орешника" "важливим елементом стратегічного стримування".

"Як того вимагає глава держави, ми повинні бути готові до всього. Ми бачимо ситуацію на наших західних, північних кордонах і не можемо спокійно спостерігати за мілітаризацією та військовою активністю. Ми демонструємо свою відкритість, миролюбність, але порох завжди потрібно тримати сухим", – заявив він.

Білоруський міністр акцентував: ядерна зброя може завдати неприйнятної шкоди потенційним противникам.

Читайте також: "Запад-2025": навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО

За словами Хреніна, держави НАТО намагаються використовувати "Захід-2025" для власних військових навчань.

"Найбільше насторожує рішення польського військового керівництва про створення угруповання понад 30-34 тисяч військовослужбовців. Це вже серйозне угруповання, за нашою оцінкою. Треба дуже уважно дивитися (ми цим і будемо займатися) і реагувати. Якщо вони проявлятимуть якусь агресію до Республіки Білорусь, у нас є чим відповісти", – додав він.

Що відомо про "Захід-2025"

23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.

Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.

Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".

28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.

До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".

11 серпня ДПСУ заявила: у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ.