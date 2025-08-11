РФ відправила в Білорусь на навчання кілька сотень військових і десятки одиниць техніки, - ДПСУ
За словами речника Держприкордонслужби Андрія Демченка, у Білорусь на навчання "Захід-2025" прибули декілька сотень російських військових. Також туди відправили кілька десятків одиниць техніки РФ
Про це пише Укрінформ.
"Мова йде про кілька сотень військовослужбовців ЗС РФ і кілька десятків (одиниць - ред.) техніки, які вже прибули на територію Білорусі. Водночас і Білорусь певні свої підрозділи й сили відправила в Росію, де також є майданчики, де мають відбутися ці навчання", – пояснив Демченко.
Речник підкреслив, що Україна постійно відстежує подальше прибуття військових російської армії до Білорусі, назвавши напрямок загрозливим.
"Зважаючи на ті сили, які є станом на зараз – то це не та суттєва загроза, яка може бути з території Білорусі. До того ж, ми не відмічаємо, що по напрямку до нашого кордону на території Білорусі було сформовано або формувалося якесь ударне формування", – резюмував Демченко.
Що відомо про "Захід-2025"
23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.
Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".
28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.
До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025".
