У Білорусь прибув перший ешелон російських військових для навчань "Захід-2025"
До Білорусі 6 серпня прибув перший ешелон з російськими військовими й технікою для підготовки та участі у спільних військових навчаннях "Захід-2025"
Про це повідомили в білоруському міноборони.
У відомстві не розповіли, куди саме прибув ешелон РФ, а на оприлюднених фото російських військовослужбовців у них розмиті обличчя.
Водночас міноборони зазначило: росіяни та білоруси зараз "перебувають на завершальному етапі підготовки".
"На сьогоднішній день військовий союз Росії та Білорусі є невід'ємною умовою для подальшого розвитку наших держав. Це має важливе значення в умовах поточних загроз. З початком СВО це увійшло до розряду першочергових завдань.Військовослужбовці нашого з'єднання неодноразово брали участь у міжнародних навчаннях спільно з білоруськими військовослужбовцями. Особливістю проведення даного навчання є маневреність розгортання військ", – сказав військовий РФ.
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За словами заступника командувача військами Північно-Західного оперативного командування Павла Шебека, солдати відпрацьовуватимуть "нові форми та способи застосування підрозділів військових частин сухопутних військ на основі аналізу останніх сучасних воєнних конфліктів".
Що відомо про "Захід-2025"
23 жовтня 2024 року міністерство оборони Білорусі анонсувало спільні з РФ навчання "Захід-2025". Вони заплановані на середину вересня 2025 року.
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що НАТО готове реагувати на спільні російсько-білоруські навчання.
Президент Володимир Зеленський заявив, що росіяни "готують щось" влітку в Білорусі під прикриттям військових навчань.
Згодом повідомлялось, що під час спільних навчань Росії та Білорусі "Захід-2025" військові планують відпрацювати удари тактичною ядерною зброєю та "Орешником".
28 травня міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що Білорусь перенесе основні маневри запланованих спільно із Росією військових навчань "Захід-2025" углиб країни нібито для зниження напруженості.
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