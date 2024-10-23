У Білорусі анонсували спільні військові навчання з РФ

Про це повідомило міністерство оборони Білорусі.

У матеріалах йдеться, що глави оборонних відомств Білорусі й РФ, Віктор Хрєнін та Андрій Бєлоусов, погодили задум спільного стратегічного навчання збройних сил РФ і РБ.

"Це навчання буде головним заходом спільної підготовки органів військового управління та військ у 2025 році та створить умови для подальшого вдосконалення чинної системи забезпечення військової безпеки Союзної держави", - сказав Хрєнін.

Також зазначається, що під час навчань звертатимуть увагу на "протидію спробам фальсифікації історії" Другої світової війни та функціонування регіонального угруповання військ.

"Сьогодні затверджено черговий план двостороннього співробітництва, яким передбачено понад 160 спільних заходів... У результаті чітко визначено перспективи розвитку російсько-білоруського військового співробітництва. Немає сумнівів, що успішне виконання всіх спланованих заходів дозволить і надалі успішно зміцнювати обороноздатність Союзної держави", - додав Хрєнін.