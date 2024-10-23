РФ припускає застосування ядерної зброї в разі агресії проти Білорусі, - міністр оборони Бєлоусов

Про це пише Интерфакс.

За словами Бєлоусова, держполітика РФ у сфері ядерного стримування "адаптована до нових військово-політичних реалій" і, відповідно до неї, передбачена можливість застосування ядерної зброї у випадку нападу на Білорусь.

"Зміни військово-політичної обстановки зумовили необхідність уточнення основ державної політики Російської Федерації у сфері ядерного стримування. І адаптація її до нових реалій. У тому числі передбачена можливість застосування ядерної зброї у відповідь на агресію проти Білорусі як учасника Союзної держави", - сказав він на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі у Мінську.

Російський диктатор Володимир Путін 25 вересня запропонував внести низку змін до основ державної політики в галузі ядерного стримування РФ.





