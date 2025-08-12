“Запад-2025”: навчання в Білорусі як гібридний шантаж України та НАТО

Як би парадоксально це не виглядало, але "миротворчі" заяви Трампа напередодні "історичної" зустрічі з Путіним різко підвищили небезпеку використання Росією стратегічних навчань "Запад-2025" для шантажу і тиску на Україну та європейські країни НАТО.



фото: Getty Images

Путін буде намагатися використати дипломатично-інформаційний успіх зустрічі з Трампом на Алясці для активізації тиску на фронті проти України і, для посилення ефекту, – залякування європейців нападом на країни Балтії під прикриттям навчань "Запад-2025". І хоча наразі ймовірність переростання навчань у військову операцію проти Естонії, Литви, Латвії, Польщі і України є, дійсно, низькою, те, що Росія буде використовувати цей фактор для гібридного тиску на Балтію, Україну та НАТО, є безсумнівним.

Ретроспектива "Западу": якими були попередні навчання

Щоб адекватно сприймати можливу роль "Запад-2025", потрібно подивитися на ці стратегічні заходи оперативної та бойової підготовки крізь призму попередніх подібних навчань, які традиційно проводилися СРСР та РФ на західному стратегічному напрямку ще з 1970-х років. З 1999 року "Запад" перетворився на традиційне стратегічне навчання в рамках Союзної держави РФ-РБ. А у 2017 році "Запад" трансформувався на комплексний захід, який мав і інформаційно-психологічний компонент, і військово-демонстративний, і політично-дипломатичний. Фактично в ході "Запад-2017" були відпрацьовані сценарії, про які зараз постійно говорять, – окупація Сувальського коридору, відрізання країн Балтії від інших країн НАТО і, швидка операція на території Польщі з окупацією польських територій аж до Вісли. У 2017 році офіційна легенда навчань описувала оборону Союзної держави від вигаданих Вейшнорії та Вєсбарії, але географічно ці умовні країни дуже нагадували Литву, Латвію та Польщу.

Президент Росії Дмитро Медведєв і президент Білорусі Олександр Лукашенко 29 вересня 2009 року поблизу Барановичів, Білорусь, фото: Getty images

За офіційними даними, у "Запад-2017" взяли участь близько 12,7 тисяч військових, що дозволило уникнути обов’язкових інспекцій ОБСЄ за Віденським документом. Але західні розвідки та незалежні аналітики наводили інші цифри: від 60 до 70 тисяч. Різниця пояснюється тим, що Росія рахувала лише ті сили, які формально перебували на території Білорусі, ігноруючи угруповання на російській території.

"Запад-2017" мав кілька особливостей, які важливі й сьогодні.

"Захід-2017", фото: Getty images

По-перше, відпрацьовувалося блискавичне перекидання військ з центральних і західних регіонів Росії до білоруських полігонів та прикордонних районів.

По-друге, значна увага приділялася блокуванню Сувальського коридору - вузького відтинку польсько-литовського кордону, який з’єднує Балтію з рештою НАТО.

По-третє, маневри супроводжувалися масштабними інформаційними та кіберопераціями, що імітували дестабілізацію супротивника зсередини. Фактично це була відкрита репетиція локальної війни проти НАТО, яку Кремль міг використати як у реальному конфлікті, так і як елемент тиску.

У 2019 році відпрацьовувалися інші стратегічні навчання - "Центр-2019", які офіційно фокусувалися на центральній частині РФ та Центральній Азії. Однак насправді ці маневри були призначені для перевірки здатності російської армії одночасно діяти на кількох театрах воєнних дій - від Центральної Азії до західних кордонів. Особливістю "Центру-2019" стало широке залучення іноземних контингентів: Китаю, Індії, Пакистану, Казахстану, Киргизстану, Узбекистану. Це був відвертий сигнал Заходу: Росія здатна створити широку військову коаліцію для війни з НАТО і забезпечити відповідну логістичну та організаційну підтримку таким комплексним операціям.

Вересень 2021 року був особливо напруженим. Навчання "Запад-2021" стало найбільшим у пострадянській історії: офіційно близько 200 тисяч військових, з урахуванням тилових і морських компонентів. Легенда передбачала оборону від умовного супротивника, але реальні дії чітко демонстрували підготовку до масштабної наступальної кампанії. Відпрацьовувалися швидкі марш-маневри, захоплення ключових транспортних вузлів, висадка десантів, використання ракетних ударів по критичній інфраструктурі. Багато підрозділів після завершення маневрів не повернулися на місця постійної дислокації. Замість цього вони залишилися поблизу українських кордонів, розгорнувши польові штаби і склади на території Білорусі. Коли 24 лютого 2022 року російські колони рушили на Київ, Чернігів, Суми, стало очевидно: "Запад-2021" був генеральною репетицією вторгнення.

9 лютого, 2022 року. Військові частини збройних сил РФ зі Східного військового округу та окремі військові частини збройних сил Білорусі, фото: Getty images

У 2023 році традиційний "Запад" було скасовано. На фоні українського контрнаступу ЗС РФ було не до навчань – треба було кидати всі наявні сили на недопущення прориву ЗСУ на південному ТВД, оскільки це загрожувало обвалом всьому російському фронту в Україні.

"Запад-2025" на фоні російської наступальної кампанії

Інтенсивність російських наступальних операцій у 2025 році також не сприяє навчальним заходам – російському диктатору потрібно багато "м'яса" для "прориву фронту за 2-3 місяці" (як обіцяють російські генерали Путіну). Постійне погіршення ситуації в економіці Росії штовхає Путіна на використання всіх резервів для тиску на всіх напрямках для максимальної окупації території України перед можливим зниженням економічних (а відповідно і військових) спроможностей РФ у 2026 році.

Наразі офіційно декларується участь у "Запад-2025" близько 12-13 тисяч військовослужбовців ЗС РФ та РБ. Це знову нижче порогу Віденського документу, який передбачає обов’язкові інспекції. Але оцінки штабів НАТО інші: з урахуванням усіх компонентів - сухопутних військ, авіації, флоту, тилових служб і сил забезпечення - йдеться про 100–150 тисяч осіб, залучених до навчань (на території РФ та РБ разом).

Важливо, що "Запад-2025" не буде ізольованим заходом. У вересні паралельно плануються інші навчання в рамках ОДКБ: "Взаимодействие-2025" (дії Колективних сил оперативного реагування), "Поиск-2025" (розвідка і спеціальні операції), "Эшелон-2025" (логістика і постачання), які будуть проводитися паралельно з "Запад-2025" в рамках спільних оперативно-стратегічних навчань "Боевое братство - 2025". Сукупно вони формують повний цикл оперативної підготовки - від збору розвідувальних даних, відпрацювання питань логістики та проведення спеціальних та військових операцій, очевидно, не оборонного характеру.

За відкритими даними, до "Запад-2025" готуються підрозділи ЗС РФ, які мають бойовий досвід в Україні: 252-й мотострілецький полк (3-тя мотострілецька дивізія), Богучар, Воронезька область; 488-й мотострілецький полк (144-та мотострілецька дивізія), Клинці, Брянська область; 15-й мотострілецький полк (2-га мотострілецька дивізія), Калининець, Московська область; 423-й мотострілецький полк (4-та танкова дивізія, 1-ша гвардійська танкова армія, ЗВО), Наро-Фомінськ, Московська область. Їхня участь підвищує бойову готовність угруповання, яке залучається до навчань, і дозволяє командуванню швидко розгорнути їх у разі необхідності.

Що важливо, підготовка до "Запад-2025" відбувається на тлі очікуваної зустрічі Трампа і Путіна. Для Кремля синхронізація військової демонстрації з дипломатичними акціями - звична тактика. Масштабні маневри стають фоном для переговорів, де Москва намагається виступати з позиції сили. Політична логіка проста: показати, що Росія здатна створити кризу на східному фланзі НАТО в будь-який момент і використати цю загрозу для тиску - як на США, так і на Європу для ослаблення підтримки України.

Імовірні сценарії використання "Запад-2025"

Історія попередніх навчань "Запад" свідчить: ці навчання мають підкреслено наступальний характер і завжди ставлять за мету розгром військових угруповань на західному стратегічному напрямку. Фактично, сценарії кожного з навчань "Запад" містить епізод "нападу агресивних країн" на Союзну державу РФ-РБ, після чого військове угруповання "союзників" проводить стратегічну наступальну операцію і завдають поразки "агресору". Аналізуючи сьогоднішній контекст, можна виділити чотири основні сценарії розвитку подій у вересні 2025 року.

фото: Getty images

Сценарій 1. Демонстрація сили

Найбільш "безпечний" варіант, коли "Запад-2025" залишається у межах заявлених завдань - оборона Союзної держави від умовного супротивника, відпрацювання взаємосумісності російських і білоруських військ, координація логістики, розвідки, системи управління.

Однак навіть у такому випадку навчання можуть використовуватися як інструмент стратегічного тиску:

на Україну - через створення загрози з півночі;

на НАТО - через імітацію підготовки до захоплення Сувальського коридору;

на США та ЄС - як фон для переговорів щодо врегулювання російсько-української війни.

Імовірність цього сценарію є досить високою, однак подальші події (після зустрічі Трамп - Путін) можуть змінити стратегічний контекст.

Сценарій 2. Обмежена наступальна операція проти країн Балтії або Польщі

Під прикриттям "Запад-2025" можливе раптове захоплення ключових ділянок на кордонах з НАТО - передусім Сувальського коридору. Це 65 км польсько-литовського кордону, який є критично важливим для сухопутного сполучення Балтії з рештою НАТО.

Мета - створити військовий і політичний шок, поставивши Альянс перед вибором:

негайно активувати статтю 5 і вступити в бойові дії або

шукати компроміс, ризикуючи репутацією найефективнішого альянсу колективної безпеки.

Операція ЗС РФ-РБ може супроводжуватися кіберударами, дезінформаційними кампаніями та провокаціями на кордонах.

Імовірність цього сценарію наразі є низькою, оскільки такий розвиток подій занадто ризикований для Кремля, але не виключений, якщо Путіну буде необхідно здійснити рішучі кроки щодо руйнації НАТО та ослаблення впливу США в Європі.

Сценарій 3. Масштабна ескалація проти України

Росія може використати "Запад-2025" для запуску нового північного фронту - ударів з території Білорусі у напрямку Волині, Рівненщини або навіть Київщини.

Така операція може мати дві основні мети:

прорив на територію України для перерізання західних комунікацій України і спроба створення нової загрози для Києва та інших північних регіонів України;

примушення ЗСУ перекинути значні сили з Донбасу та півдня на північ, знизивши їхню спроможність на критичних ділянках фронту.

В обох випадках виграш Кремля полягає у розтягуванні українських ресурсів і створенні тиску на максимально можливій протяжності фронту.

Імовірність такої операції наразі є низькою, оскільки для її реалізації буде потрібно сконцентрувати на території Білорусі угруповання близько 100-150 тисяч військовослужбовців, що наразі є малоймовірним.

Сценарій 4. Комплексна гібридна операція

Цей варіант поєднує елементи трьох попередніх сценаріїв: масштабну демонстрацію сили, локальні провокації на кордоні з НАТО, активізацію бойових дій на північному фронті в Україні, кібератаки та інформаційні операції.

Його мета - створити одночасно кілька кризових точок, розпорошивши увагу і ресурси Заходу:

Балтія та Польща відчувають загрозу;

Україна стримує резерви на півночі;

у медіапросторі посилюються наративи про "неминучу війну" між НАТО і РФ;

політичний тиск на переговорних майданчиках зростає.

Імовірність цього сценарію є відносно високою. Разом з кібератаками, інформаційно-психологічними операціями, активізацією російської агентури в європейських країнах ці дії можуть мати на меті дестабілізацію європейських країн НАТО та руйнацію солідарності членів Альянсу, що має призвести до ослаблення підтримки України.

Фактично "Запад-2025" використовується зараз Росією як багатофункціональний інструмент стратегічної невизначеності. Різноманітність сценарних варіацій створює широке поле для маневру. Страх повторення лютого 2022 року культивується Росією для зниження нашої стійкості. Однак наразі саме сценарій повторного нападу на Україну з території Білорусі є одним із найменш імовірних. Більш реалістичним є варіант відпрацювання комплексної гібридної операції з проведенням активних інформаційно-психологічних заходів як проти України, так і проти Заходу. Водночас очевидно, що й нехтувати військовими загрозами, які виходять зі стратегічних маневрів Росії та Білорусі, не варто. Зустріч Трампа і Путіна вже скоро може створити нові глобальні та геополітичні умови, які можуть змінити і контекст, і характер, і завдання навчань "Запад-2025".

Матеріал підготовлено у співпраці з Консорціумом оборонної інформації (CDI), проєктом, який об’єднав українські аналітичні та дослідницькі організації та спрямований на посилення інформаційної підтримки й аналітичного забезпечення у сфері національної безпеки, оборони й геополітики.