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Головна Економіка Міноборони отримало 32,4 тис. мін 120-мм калібру замість вилучених 54 тис. бракованих, - Мінстратегпром

Міноборони отримало 32,4 тис. мін 120-мм калібру замість вилучених 54 тис. бракованих, - Мінстратегпром

Ксенія Золотова
13 січня, 2025 понедiлок
23:37
Економіка Мінометники на передовій, 80 ОДШБр

Міністерство оборони України отримало 32 400 мін 120 мм калібру на заміну 54 000 вилучених бракованих. Усі недоліки були усунуті коштом виробника

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Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, передає Укрінформ.

"У грудні ми зробили перші 1 400 мін і відвантажили їх 2 чи 3 військовим частинам. Вони їх перевірили, признали годними до використання. Після чого підприємство виготовило наступну партію. Загалом протягом грудня – на початку січня Міноборони відвантажено 32 400 мін замість вилучених 54 000 бракованих", - сказав Сметанін.

Він також вказав на основні недоліки, виявлені комісією під час перевірки вилучених боєприпасів із дефектом.

Першим недоліком стала невідповідність зовнішнього діаметру міни конструкторським вимогам. Діаметр виявився дещо меншим за норму, через що порохові гази проходили між міною та стволом міномета. Міністр зазначив, що для усіх виробів, які надходять від співвиконавців замовлення, на підприємстві запроваджено 100% вхідний контроль, оскільки частина підрядників виконує металообробку на власних потужностях. Тепер повна перевірка проводиться безпосередньо на підприємстві-виробнику кінцевої продукції.

Другий недолік стосувався пороху, вибухові властивості якого змінилися. Сметанін пояснив, що це сталося через неналежні умови зберігання.

"Ми провели аналіз порохів в лабораторії. Порох був на тієї вологості, яка потрібна. До цього призвела упаковка, яка, на нашу думку, була не дуже якісною. Якщо порох зберігався у невідповідних умовах, він "натягував" вологу", - зауважив міністр.

Цей недолік було усунуто шляхом заміни упаковки на більш герметичну з додатковим шаром лакування. Для перевірки міцності нову упаковку з порохом занурюють у воду на 10 годин. Також виробник удосконалив підривний механізм.

"Він замінив підривач В-429 на штатний для 120-мм мін М-12 вже вітчизняного виробництва. Тобто ми комплектуємо міни не старими радянськими підривниками, а новими, виготовленими безпосередньо в тому місяці, в якому виготовляються кінцевий боєприпаи. Тобто міна йде з новим підривачем, з новим основним доопрацьованим зарядом, з перевіркою всіх геометричних параметрів", - пояснив Сметанін.

Він наголосив, що повну фінансову відповідальність за виготовлення нової партії боєприпасів взяв на себе виробник.

За його словами, виробник здійснює заміну всієї партії власним коштом. У межах кримінального провадження буде визначено, чи несе фінансову відповідальність конкретна посадова особа або група осіб. Міністр підкреслив, що основним завданням наразі є якнайшвидше відновлення виробництва.

  • Заступник начальника центрального управління забезпечення засобами ураження озброєння командування Сил логістики ЗСУ Володимир Гребенюк заявив, що військові 151-ї окремої механізованої бригади не отримували неякісних мін, про що раніше повідомляли ЗМІ.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Міністерство оборони
Війна з Росією
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