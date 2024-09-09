Молоді підприємці можуть отримати гранти до 150 тис. грн: Кабмін розширив програму "Власна справа"

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Підприємці віком до 25 років із зобовʼязанням зареєструватися як ФОП можуть отримати до 150 тис. грн грантом. Водночас для цього не буде обовʼязковим створення робочих місць.

"Сьогодні ми запускаємо гранти для молоді: підприємці віком до 25 років зможуть отримати до 150 тисяч гривень під зобов’язання зареєструватися ФОП без створення робочих місць. А через три роки такий підприємець зможе ще раз отримати грант від держави — вже за програмою "Власна справа" на загальних умовах у розмірі до 250 тис. гривень та зобов'язанням створити не менше 2 робочих місць", — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Також вона зауважила, що до категорії отримувачів грантів "Власної справи" додали чоловіків та дружин загиблих на війні проти РФ: вони можуть отримати кошти до 500 тис. грн.

Водночас гранти програми "Власна справа" тепер поширюється на виробників вин та підприємців, які працюють на території активних бойових дій. Акцентується, ще одна інновація полягає в дозволі для підприємців брати в оренду водойми та купувати аквакультури для їх розведення за грантові кошти.

"Загалом, за два роки роботи програми "Власна справа" підприємці отримали від держави 20 тисяч грантів на розвиток бізнесу на 4,6 мільярда гривень. Завдяки цьому вони створили понад 38 тис. нових робочих місць",- резюмували в Мінекономіки.