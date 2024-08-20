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"Моя безбар'єрність": Ощадбанк підтримав український паралімпійський рух

Юлія Юліна
20 серпня, 2024 вiвторок
09:00
Економіка

Цьогоріч Україну на Паралімпійських іграх у Парижі представлятимуть 140 спортсменів (96 чоловіків та 44 жінки). Українці змагатимуться у 17 з 22 видів спорту — це рекорд у паралімпійській історії нашої держави

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

"Нам настільки необхідно, щоб сьогодні українські паралімпійці вмотивували тисячі, десятки тисяч людей, які постраждали від країни-вбивці, щодо того, що вони можуть і повинні повернутися до повноцінного життя", – зазначив  президент Національного комітету спорту інвалідів України Валерій Сушкевич.

Уперше за вісім років на Ігри поїхала збірна України з волейболу сидячи, до складу якої увійшли два ветерани повномасштабної російсько-української війни. Також дебютними для українських спортсменів стануть змагання у таких видах спорту, як бочча та гендбайк.

"Наша команда є національною. Бо в паралімпійській команді України є представники 20 регіонів, фактично 19 і міста Київ", – зауважив Валерій Сушкевич.

За його словами, найбільше спортсменів – із Дніпропетровської області (понад 14%), а також із Полтавської та Донецької.

Підтримати наших паралімпійців вирішив Ощадбанк у межах власної інклюзивної програми "Моя безбар’єрність". Вона має на меті усунути перешкоди для повноцінного життя. У цьому випадку – між людьми з інвалідністю та спортом.

"Ми хочемо обʼєднати навколо Ощадбанку бізнес-спільноту для того, щоб зробити безбарʼєрний доступ до простору або товарів. І це логічно, що ми підтримуємо не тільки безбарʼєрність до якихось послуг, а і безбарʼєрність людей з інвалідністю до спорту", – розповів голова правління Ощадбанку Сергій Наумов.

Це не перша ініціатива Ощадбанку. У січні цього року було відкрито перший мобільний реабілітаційний модуль в Овручі Житомирської області. Його мета – надання безоплатних психологічних і реабілітаційних послуг ветеранам, допомога у протезуванні та підтримка соціальних шоу, спрямованих на обізнаність про безбарʼєрність. Перелік таких ініціатив в Ощадбанку обіцяють тільки збільшувати.

"Ми будемо популяризувати серед наших клієнтів, серед наших працівників, серед бізнес-спільноти те, що ми зараз як відповідальний бізнес повинні підтримувати людей з інвалідністю", – наголосив Сергій Наумов.

Паралімпійські ігри відбудуться з 28 серпня по 8 вересня у Парижі. Для українських спортсменів це вже 8-ма літня паралімпіада. І традиційно Україна в лідерах медального заліку.

Теги:
Відео
Новини
Спорт
Україна
Паралімпіада
Війна з Росією
паралімпійська збірна
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