"Можливості підприємців зменшаться", - нардепка Южаніна про підвищення податків 

Про це вона повідомила в етері телеканалу "Еспресо".

"Фізичні особи-підприємці першої, другої та четвертої груп, які раніше не платили військовий збір, тепер будуть зобов’язані щомісячно сплачувати 800 грн з кожного за себе. З 1 січня 2025 року, якщо бюджет буде прийнятий у такому вигляді, їм також повертається сплата ЄСВ. Не всі підприємці, які зареєстровані, зарза працюють. Пловини їх навіть зараз немає в країні, але всі вони будуть платити до 2 тис. грн щомісячно. Наші підприємці — найактивніші люди, які вміють організовувати процеси і найбільше працюють по доставці всього необхідного для військових частин. Але їхні можливості зменшаться. Це найбільш критично зараз. Для малого і мікробізнесу це буде відчутно. Третя група підприємців, як фізичних, так і юридичних осіб, платитиме податок з обороту, який зросте з 5% до 6%. Крім того, будуть введені авансові платежі для точок роздрібної торгівлі пальним. Це може негативно вплинути на компанії, які вже платять податки прозоро і в повному обсязі", - сказала вона.

За словами нардепки, військовий збір зросте до 5%: "З кожної заробітної плати буде утримуватися додатково військовий збір у розмірі 3,5%. Тобто загальна сума утримання буде 5%. Це означає, що люди отримуватимуть менше чистої зарплати на руки. Особливо це стосуватиметься бюджетників, які точно віддадуть ці гроші в загальний фонд державного бюджету, а не в спеціальний фонд для військових", - додала Южаніна.