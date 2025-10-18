На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно
Ввечері у суботу, 18 жовтня 2025 року, компанія Укренерго оголосила про термінові відключення електроенергії в межах кількох українських областей
Про це о 17:26 компанія поінформувала на своєму офіційному ТГ-каналі.
"Через складну ситуацію в енергосистемі — в окремих областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.
Причина запровадження обмежень названо "наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі".
Де саме відключено е/е
За інформацією від тамтешніх обленерго та ДТЕК, графіки аварійних відключень (ГАВ) після 17:00 діють на Харківщині, Дніпровщині, Полтавщині, Кропивниччині.
Новина доповнюється
