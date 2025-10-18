На Дніпровщині, Полтавщині, Харківщині, Кропивниччині задіяли екстренні відключення електроенергії, на Чернігівщині світло вимикають погодинно

Про це о 17:26 компанія поінформувала на своєму офіційному ТГ-каналі.

"Через складну ситуацію в енергосистемі — в окремих областях України застосовані аварійні відключення електроенергії. На Чернігівщині оператором системи розподілу (обленерго) наразі застосовуються погодинні відключення для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Причина запровадження обмежень названо "наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі".

Де саме відключено е/е

За інформацією від тамтешніх обленерго та ДТЕК, графіки аварійних відключень (ГАВ) після 17:00 діють на Харківщині, Дніпровщині, Полтавщині, Кропивниччині.

Новина доповнюється