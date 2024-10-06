Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка На референдумі в Казахстані вирішують, чи будувати першу АЕС. Опозиція вважає, що її споруджуватиме Росія

На референдумі в Казахстані вирішують, чи будувати першу АЕС. Опозиція вважає, що її споруджуватиме Росія

Анатолій Буряк
6 жовтня, 2024 неділя
15:17
Економіка Запрошення на референдум у Казахстані

У неділю, 6 жовтня 2024 року, в Казахстані проходить загальнонаціональний референдум щодо доцільності появи атомної електростанції в в селищі Улькен на південному березі озера Балхаш

Зміст

Загалом референдум щодо АЕС в Казахстані вже визнано таким, що відбувся. Попередня явка станом на 14:00 становила 51,77%, передає близький до влади портал Tengrinews.kz.

Участь в референдумі взяли 6 339 425 осіб, що становить понад 50% тих, хто має право голосу. Це 12 244 683 особи.

"Необхідно зазначити, що відповідно до пункту 2 статті 31 конституційного закону Республіки Казахстан "Про республіканський референдум" референдум вважається таким, що відбувся, якщо в голосуванні взяли участь більше половини громадян, які мають право брати участь в голосуванні", - повідомила членкиня центральної виборчої комісії Сабіла Мустафіна.

Питання в бюлетені стоїть лише таке: "Чи згодні ви з будівництвом атомної електростанції в Казахстані?".

Вулиці великих міст посилено патрулюють силовики. За винятком кількох поодиноких пікетів, протестні акції у день всенародного опитування відсутні.

Хто за і проти

Нині Казахстан займає перше місце в світі за видобутком урану. Тож чинний президент Касим-Жомарт Токаєв та його команда усіляко підтримують ідею з побудовою АЕС, що стане першою в країні.

У ХХ столітті, зокрема,  в 1973-1999 роках в Республіці Казахстан вже діяла АЕС, але її було зупинено.

Потреби казахів в електроенергії забезпечує передусім близько 40 вугільних ТЕС, а також незначний сегмент станцій на альтернативних джерелах.

Противники Токаєва, а за умов авторитарного політичного режиму, вони не здатні діяти в легальній публічній площині - парламентська опозиція та незалежні від президента медіа в Казахстані відсутні, - вважають, що офіційні цифри референдуму не відображатимуть реального ставлення населення до питання побудови АЕС на березі Балхашу.

Як свідчать повідомлення ЗМІ та інформація з соцмереж, працівників державних підприємств та установ змушували до участі в референдумі. Також "бюджетники" мають зробити "фотозвіт" на виході з кабінки для голосування.

Занепокоєння опозиції

"Моє бачення - має працювати міжнародний консорціум, який складається зі світових компаній із передовими технологіями. Але, як кажуть, життя покаже", - в такий спосіб Токаєв пояснив, хто має будувати станцію в Улькені.

Як наголошує Радіо Свобода, на сьогодні є чотири потенційних підрядники, чиї реактори розглядають для майбутньої атомної станції: російський "Росатом", французька EDF, Китайська національна ядерна корпорація та корейська Korea Hydro & Nuclear Power.

Опозиціонери вбачають у побудові майбутньої АЕС геополітичні (імовірна подальша залежність від РФ), корупційні та екологічні ризики.

"Життя вже показало, що в Казахстані керує Путін. Токаєв як колишній агент КДБ не просто співпрацює з Кремлем, а свідомо ставить Казахстан під його контроль. Його дружина та син проживають в Росії та ведуть там бізнес, що лише підкреслює його особисті зв'язки з Москвою", - йдеться у повідомленні опозиційного ТГ-каналу "1612", близького до політемігранта Мухтара Аблязова.

Прикладом "повної залежності" Токаєва від РФ називають "продаж уранового родовища Будьонівського за 1,5 мільярда доларів, хоча його реальна ринкова вартість становить 16 мільярдів доларів".

"До того ж ці гроші не потрапили до бюджету країни - вони опинилися в кишенях олігархів та наближених до Путіна та Назарбаєва, таких як Клебанов та Анісімов. Ці васали отримали родовище фактично безкоштовно, а потім продали його "Росатомпрому" за півтора мільярда. І не тільки уран - нафтові родовища в Каспійському морі також передані російським компаніям, а інфраструктура країни, включно з аеропортами, перебуває під контролем Москви. Токаєв та його оточення продовжують здавати Казахстан під контроль Росії, вдаючи, що приймають незалежні рішення. Насправді всі ключові кроки спрямовані на зміцнення путінського впливу в регіоні", - підсумовує "1612".

Теги:
Світ
Росія
Китай
Казахстан
Франція
Володимир Путін
Південна Корея
ядерна безпека
Енергетика
Читайте також:
НАТО, Єнс Столтенберг
Автор Юлія Юліна
4 жовтня, 2024 п'ятниця
Столтенберг зізнався, що як ексгенсек НАТО найбільше шкодує про ненадання Україні достатньої кількості зброї
Зеленський і Путін
Автор Ірена Моляр
5 жовтня, 2024 субота
Путін не звернув би увагу на План перемоги Зеленського, якби не одне "але", - Фейгін
Фото нового російського безпілотника "Гербера"
Автор Ксенія Золотова
5 жовтня, 2024 субота
Росіяни почали запускати дрони невстановленого типу, які падають під впливом РЕБ, - Повітряні сили
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.27
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
6 жовтня
16:11
трамп путін
У NYT назвали причину неприязні Трампа до України: до цього доклав руки Путін
16:06
OPINION
Венс ускладнює американські вибори
15:49
Ексклюзив
"Наповнення бюджету - це робота податкової, а не БЕБ": Непран про ініціативу уряду реформувати Бюро економічної безпеки
15:48
на автовокзалі Беер-Шеви в Ізраїлі
Арабський терорист відкрив вогонь на автовокзалі Беер-Шеви в Ізраїлі: загинула 25-річна жінка, є поранені, нападника застрелили
15:35
Натхнений культовою Tesla CyberTruck: американська компанія розробила бігову доріжку, якою можна ходити під час роботи за столом
15:15
ппо
За тиждень РФ випустила по Україні близько 20 ракет, понад 800 КАБів і майже 400 БПЛА, - Зеленський
14:32
осінь дощ
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні пройдуть дощі 6 жовтня
14:27
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу заявив, що Ізраїль веде війну на семи фронтах
14:27
Генеральний прокурор України Андрій Костін
На міжнародному чорному ринку почали з’являтися цінності, викрадені Росією в Україні, - Костін
14:01
Атеш
Партизани розвідали полк радіохімічного біологічного захисту в Сімферополі
14:00
OPINION
"Тіньовий флот" Росії: санкцій замало
13:49
Туніс, президентські вибори
У Тунісі розпочалися президентські вибори
13:36
Росіяни вдарили FPV-дроном поряд з автобусною зупинкою в Куп’янську: є поранені
13:35
Ніколас Карма
У Полтаві стався конфлікт блогера Карми з начальником ТЦК Логвиненком: хто винен і що каже кожна зі сторін
13:17
Окупанти обстріляли Краматорськ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину
13:08
Куп'янськ
На Куп'янщині залишається понад 6 тис. людей, серед них одна дитина
13:01
Дональд Трамп
Трамп пообіцяв, що США "досягнуть Марса", якщо він стане президентом
12:44
Антиізраїльськи протести біля Білого дому
Антиізраїльський протестувальник підпалив себе під час мітингу біля Білого дому
12:30
дощоприймачі на пекарській
У Києві через зливу підтоплені декілька районів: дощова каналізація не може впоратися з такою кількістю опадів
12:28
Ексклюзив
НАТО
"На Заході вміють рахувати гроші": експерт Цибулько пояснив, чому тимчасово окуповані території України можуть залишити під контролем Росії
12:00
OPINION
Молдова перед вибором. Чи спрацюють троянські коні Росії?
11:48
Ексклюзив
На Майдані Незалежності триває мирна акція до Дня Сил територіальної оборони
На майдані Незалежності триває мирна акція до Дня Сил територіальної оборони
11:47
Оновлено
У Херсоні та області росіяни дронами поранили 4 людей: у МВА дали інструкцію з захисту від ворожих БПЛА
11:41
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
У Москві горить військове училище нібито після атаки БПЛА: міноборони РФ каже про збиття 4 дронів у ніч на 6 жовтня
11:36
На Полтавщині під час пожежі загинула ціла сім'я з двома дітьми
На Полтавщині під час пожежі загинула ціла сім'я з двома дітьми
11:17
Ільдар Дадін
На фронті загинув російський опозиціонер Дадін, який воював на боці України, - ЗМІ
10:33
Оновлено
"Доводять свою ефективність і майстерність": Зеленський і Сирський привітали українців із Днем територіальної оборони України
10:25
Рамштайн
На "Рамштайні" країни НАТО можуть озвучити конкретні кроки для членства України в Альянсі, - The Washington Post
10:02
OPINION
Втрата Вугледара: причини та наслідки
09:53
сили ППО
Нічна атака РФ по Україні: сили ППО знищили дві ворожі ракети та 56 "шахедів"
09:43
Окупанти, Мелітополь
Окупанти на Луганщині вирішили створити народні дружини: вони патрулюватимуть вулиці з ціпками
09:30
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну "шахедами": в Одесі є влучання і постраждалий, над Києвом збили усі ворожі БПЛА
09:09
Буданова нагородили відзнакою за внесок воєнної розвідки в боротьбі з російськими загарбниками
09:05
соцмережа Х (Твіттер)
Верховний суд Бразилії заявив, що компанія Маска Х сплатила штрафи для розблокування соцмережі в країні не тому банку
08:48
Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий посилювати стратегічну комунікацію та співпрацю з КНДР
08:29
Обстріл Синельниківщини 5 жовтня
На Дніпропетровщині через російські обстріли постраждали двоє цивільних
08:20
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
На фронті за добу сталося майже 170 боєзіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках
08:05
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ у живій силі з початку великої війни сягнули 660 тис. осіб
08:05
OPINION
Чи можливий мир цієї осені, взимку або навесні?
07:59
Камуфляжна форма
Митники Литви виявили у пасажирських потягах Калінінград - Москва посилки з предметами військового призначення
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV