Гатили по старим та жінкам з гранатометів. Команди йшли виключно російською, - журналістка Forbes про події в Алмати
Казахстанська журналістка, співробітниця видання Forbes Kazakhstan Ардак Букеєва на правах очевидиці повідомила, що силовики, які ввечері 7 січня 2022 року вели вогонь по цивільним на площі Республіки в Алмати, були без розпізнавальних знаків і спілкувалися виключно російською мовою
Про це вона повідомила в етері білоруського незалежного телевізійного каналу Belsat, що наразі мовить з Польщі, передає Еспресо.TV.
"Солдати були без розпізнавальних знаків, у десантній формі. Хто це, казахстанські чи там, я не знаю, ОДКБ, ніхто не може сказати, ніхто не знає, але всі команди віддавалися російською, між собою вони перемовлялися російською і їм команди віддавали російською мовою, не казахською", - заявила журналістка.
Журналістка також розповіла про дії силовиків, коли на площі, за її словами, залишалося близько 200 людей, "чверть із них жінки та люди похилого віку", які готували звернення до уряду.
"Несподівано під'їхали БТРи з боку вулиці Фурманова і почали стріляти з гранатометів. Без попередження. Люди побігли, але не всі встигли", - додала Букеєва.
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Після того вогонь по площі Республіки та протестувальниках, що були на ній, за словами Букеєвої, вівся з автоматів.
Дехто, як, власне, сама Ардак Букеєва, змогли сховатися на подвір'ях прилеглих будинків.
Вбитих та поранених згадані вище військові забирати не дозволяли.
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