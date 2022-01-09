"Жодного слова казахською". Людей на площі в Алмати розстрілювали не казахи, наші силовики дозволяли нам лишатися, - опозиціонер Мейрхан Абдуманапов

На підставі побаченого та почутого тоді на площі політик зробив висновок, що масовий розстріл протестувальників почався з прибуттям до Республіки Казахстан сил ОДКБ, насамперед росіян. Про це та інше він заявив в інтерв'ю проєкту СибірРеалії, повідомляє Еспресо.TV.



Ранком 6 січня, сказав Абдуманапов, він разом з іншими перемовниками від опозиції, що вирушили до кордону тоді ще виключно казахстанських силовиків з білим прапором, домовився з представниками правоохоронних органів про те, що протестувальники зможуть лишатися на площі, якщо у них не буде при собі вогнепальної зброї.



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"Ми повернулися до табору. З кількох тисяч людей зброя виявилася лише у п'ятьох. Насильно роззброїти їх ми не могли, раптом вони почнуть чинити опір, ми без зброї. Ми попросили їх піти, і вони пішли", - продовжив Мейрхан Абдуманапов.



За його твердженням, з 9:00 до 18:30 все було спокійно.





Мейрхан Абдуманапов (посередині)



"Вдень у табір стали приходити повідомлення: "Виходьте. До міста прибуло підкріплення: російські війська та частини ОДКБ, білоруські, вірменські та ще якісь, вони будуть розганяти силою".



Тільки мені особисто зателефонувало з такою порадою п'ять людей. І щоразу співрозмовник стверджував, що інформація "з достовірних джерел". "Сьогодні ввечері чи вночі стрілятимуть на поразку", - наголосив опозиціонер.



"Ми прийняли інформацію до уваги, але не повірили",- сказав він.



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Одначе, сталося усе так, як їх попереджали.



"Якщо вранці до нас зверталися тільки казахською, і на тому боці були наші, казахи, то (ввечері - ред.) через гучномовець ми чули тільки російську мову.



Цього разу до нас солдати зверталися лише російською. І загрозливим тоном: "Звільніть площу, розстрілюватимемо". Жодного слова казахською. З чого ми прийшли до висновку, що це були російські війська. Як нас і попереджали вдень", - заявив Мейрхан Абдуманапов.



Йому вдалося вціліти та втекти з Алмати. Зараз політик, як він зазначив, знаходиться на кордоні з Киргизстаном. З журналістами він спілкувався з киргизстанської SIM-картки.



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За словами головної редакторки алматинського видання Orda.kz Гульнари Бажкенової, вона з колегами була увечері 7 січня на площі Республіки - вже після розгону табору протестувальників. У розмові з "СибірРеалії" вона сказала, що їхня знімальна група хотіла сфотографувати перевернутий автомобіль, але в цей момент на них рушив військовий "Хаммер" і з гучномовця пролунало попередження про те, що зараз по них відкриють вогонь. Після чого Гульнара із колегами швидко залишили площу.



"Так, попередили нас з гучномовця російською. Але треба сказати, що казахські силовики теж часто звертаються до громадян російською. Молоді солдати, призвані з півдня, мабуть, російську мову знають не так добре, а тут була чиста російська мова", - сказала Бажкенова.

Нагадаємо, з'явився перелік ключових об'єктів Казахстану, зайнятих силами ОДКБ.



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