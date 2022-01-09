Токаєва охороняють росіяни. Наказ стріляти по повсталим він віддав на вимогу Путіна, - ексголова КНБ Казахстану Альнур Мусаєв
Засуджений до 25 років в'язниці у Казахстані колишній голова спеціальної служби цієї країни, Комітету національної безпеки (КНБ), Альнур Мусаєв дав велике інтерв'ю австрійській інформагенції APA
Текст цієї розмови, присвяченої останнім казахстанським подіям, сьогодні, 9 січня 2022 року, наводить газета Salzburger Nachrichten.
Зокрема, Мусаєв з посиланням на власні джерела пояснює, чому президент Казахстану Касим-Жопар Токаєв дав наказ "без попередження" стріляти по учасникам революції.
"Президент Росії Володимир Путін сказав Токаєву, що той повинен діяти жорсткіше, ніж білоруський правитель Олександр Лукашенко, і віддати наказ стріляти, підозрюває Мусаєв", - йдеться у матеріалі австрійських журналістів.
Токаєва Мусаєв називає "російською маріонеткою", охорону якого наразі, за його даними, складають росіяни.
Читайте також: "Цифри явно не сходяться". Російський опозиціонер з Санкт-Петербургу підрахував, скільки солдат РФ насправді перекидає до Казахстану
"Влада, звісно, знала, що таке може статися. Але її контролювали президент Касим-Шомарт Токаєв і "лідер нації" Нурсултан Насабаєв, які самі не могли прийняти рішення", - пояснив Мусаєв.
Спецслужба КНБ, МВС та обласні адміністрації, що відрізняються жорсткою ієрархією, чекали рішення згори про те, що робити.
Нинішнє ж звинувачення у державній зраді очільника КНБ Каріма Масімова, якого відсторонили 5 січня, пов’язане з тим, що спецслужба залишалася бездіяльною, переконаний його попередник:
"Масімов відмовився віддати наказ стріляти. Він сказав своїм співробітникам йти додому".
Читайте також: Сергій Руденко. Дві чеченські, анексія Криму і окупація Донбасу. Хто такий генерал Сердюков, який “допомагатиме” Казахстану
Також Мусаєв не вірить у припущення ЗМІ про те, що озброєна частина демонстрантів можуть бути свого роду таємною армією з малої батьківщини Назарбаєва, яка була розгорнута на другому етапі протестів, щоб не допустити втрати влади режимом Назарбаєва-Токаєва.
"До повстання злочинці та мародери завжди підключаються автоматично", - прокоментував він.
- Нагадаємо, з'явився перелік ключових об'єктів Казахстану, зайнятих російськими спецпризначенцями під егідою ОДКБ.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе