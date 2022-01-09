Токаєва охороняють росіяни. Наказ стріляти по повсталим він віддав на вимогу Путіна, - ексголова КНБ Казахстану Альнур Мусаєв

Текст цієї розмови, присвяченої останнім казахстанським подіям, сьогодні, 9 січня 2022 року, наводить газета Salzburger Nachrichten.



Зокрема, Мусаєв з посиланням на власні джерела пояснює, чому президент Казахстану Касим-Жопар Токаєв дав наказ "без попередження" стріляти по учасникам революції.



"Президент Росії Володимир Путін сказав Токаєву, що той повинен діяти жорсткіше, ніж білоруський правитель Олександр Лукашенко, і віддати наказ стріляти, підозрюває Мусаєв", - йдеться у матеріалі австрійських журналістів.



Токаєва Мусаєв називає "російською маріонеткою", охорону якого наразі, за його даними, складають росіяни.



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"Влада, звісно, ​​знала, що таке може статися. Але її контролювали президент Касим-Шомарт Токаєв і "лідер нації" Нурсултан Насабаєв, які самі не могли прийняти рішення", - пояснив Мусаєв.



Спецслужба КНБ, МВС та обласні адміністрації, що відрізняються жорсткою ієрархією, чекали рішення згори про те, що робити.



Нинішнє ж звинувачення у державній зраді очільника КНБ Каріма Масімова, якого відсторонили 5 січня, пов’язане з тим, що спецслужба залишалася бездіяльною, переконаний його попередник:



"Масімов відмовився віддати наказ стріляти. Він сказав своїм співробітникам йти додому".



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Також Мусаєв не вірить у припущення ЗМІ про те, що озброєна частина демонстрантів можуть бути свого роду таємною армією з малої батьківщини Назарбаєва, яка була розгорнута на другому етапі протестів, щоб не допустити втрати влади режимом Назарбаєва-Токаєва.



"До повстання злочинці та мародери завжди підключаються автоматично", - прокоментував він.

Нагадаємо, з'явився перелік ключових об'єктів Казахстану, зайнятих російськими спецпризначенцями під егідою ОДКБ.



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