"Цифри явно не сходяться". Російський опозиціонер з Санкт-Петербургу підрахував, скільки солдат РФ насправді перекидає до Казахстану

Його міркуввання публікує петербурзьке інтернетвидання Rosbalt, оголошене режимом Путіна "іноземним агентом", передає Еспресо.TV.



Політик наголосив, що за словами генсека ОДКБ, білоруського військового діяча Станіслава Зася, кількість миротворців має становити близько 2,5 тис. осіб. При цьому в Міноборони РФ повідомили про те, що перекиданням російського контингенту займається "повітряне угруповання з понад 70 літаків Іл-76 і 5-ти Ан-124".



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Як зазначає Вишневський, військово-транспортний літак АН-124 може брати на борт понад 400 десантників та техніку, а Іл-76 може брати на борт понад 100 десантників.



"Якщо задіяна така кількість літаків, цифри явно не сходяться. І, швидше за все, кількість одних лише російських військових, яких перекидають у Казахстан, значно більша, ніж вся заявлена ​​чисельність нібито "миротворчого контингенту", - робить висновок політик.



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Крім того, Вишневський розкритикував голову Казахстану Касим-Жомарта Токаєва, який "дозволив силовикам стріляти в громадян на поразку без попередження".



"Вірним шляхом Чаушеску йде товариш", - додав Вишневський.

Нагадаємо, з'явився перелік ключових об'єктів Казахстану, зайнятих силами ОДКБ.

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