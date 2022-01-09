Що буде з ціною на цукор у 2022 році. Пояснюють експерти
Сили ОДКБ зайняли ключові об'єкти Казахстану. З'явився перелік
Український воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, відомий в мережі як Zloy_odessit, з використанням відкритих джерел оприлюднив список стратегічних місць всередині Республіки Казахстан, де нині чергують сили ОДКБ. Режим Назарбаєва називає їх "миротворцями", опозиція - окупантами
Про це із посиланням на ТГ-канал Коваленка повідомляє Еспресо.TV.
98 дивізія ВДВ РФ:
- Столичний аеропорт Нур-Султана
- Будівля Генштабу
- Телецентр
- Аеропорт Алмати
- Штаб ППО
- Нур-Султан
31 бригада ВДВ РФ:
- Усть-Каменогорськ
- Казатомпром
- Президентський палац у Нур-Султані
- Порт у місті Актау
103-а Вітебська бригада з Білорусі:
- арсенал артилерійських боєприпасів у селищі Копчегай
- військовий аеродром Жетиген
"Власне, російські "миротворці" контролюють ключові об'єкти у столиці республіки та на її межах", - наголошує Коваленко.
Крім того, сьогодні до Казахстану стали прибувати російські пропагандисти.
- Нагадаємо, в Казахстані після придушення першого за останні 30 років масштабного повстання проти проросійського режиму Нурсултана Назарбаєва триває "зачистка" у вигляді затримань та арештів тисяч осіб.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
-1
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.36
Купівля 27.36Продаж 27.65
-
EUR
Купівля 30.77Продаж 31.28
- Актуальне
- Важливе
2022, неділя
9 січня
16:00
Ексклюзив
"У вас є інстинкт самозбереження", - Артемій Троїцький про різницю між Україною та Росією
15:32
Біженець з Казахстану просить Зеленського щоб його не переслідували в інтересах Назарбаєва та Путіна
14:44
Оновлено
Останнє з Казахстану: вже 6 тис. затриманих, 164 загиблих, більшість мітингувальників пішли додому, навколо міст стоять блокпости
14:00
Казахстанська опозиція вимагає від Заходу впровадити санкції відносно режиму Назарбаєва-Токаєва
13:30
Вихідці з Кавказу викрали бізнесмена на Полтавщині. Й після отримання викупу хотіли втопити у Дніпрі
12:07
Переслідувати Порошенка під час ескалації на кордонах України - це погана ідея, - Foreign Policy
09:53
Казахстанська влада видала за іноземного "погромника" джазового музиканта з Киргизстану. Рідні не можуть з ним вийти на зв'язок і стверджують, що його катували
07:42
У разі вторгнення Путіна до України, США залишать РФ без високотехнологічних товарів та програмного забезпечення, - Reuters
2022, субота
8 січня