Сили ОДКБ зайняли ключові об'єкти Казахстану. З'явився перелік

Про це із посиланням на ТГ-канал Коваленка повідомляє Еспресо.TV.



98 дивізія ВДВ РФ:

Столичний аеропорт Нур-Султана

Будівля Генштабу

Телецентр

Аеропорт Алмати

Штаб ППО

Нур-Султан

Усть-Каменогорськ

Казатомпром

Президентський палац у Нур-Султані

Порт у місті Актау

арсенал артилерійських боєприпасів у селищі Копчегай

військовий аеродром Жетиген

Нагадаємо, в Казахстані після придушення першого за останні 30 років масштабного повстання проти проросійського режиму Нурсултана Назарбаєва триває "зачистка" у вигляді затримань та арештів тисяч осіб.

45 бригада ВДВ РФ:31 бригада ВДВ РФ:Центр спеціального призачення "Сенеж" ФСБ РФ:Морська піхота РФ103-а Вітебська бригада з Білорусі:Обидва останні об'єкти знаходяться менш ніж за 50 км від Алмати."Власне, російські "миротворці" контролюють ключові об'єкти у столиці республіки та на її межах", - наголошує Коваленко.Крім того, сьогодні до Казахстану стали прибувати російські пропагандисти.