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Сили ОДКБ зайняли ключові об'єкти Казахстану. З'явився перелік

9 січня, 2022 неділя
16:45
Світ Одиночний пікет у Мінську. Ніч на 9 січня 2022 року

Український воєнно-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, відомий в мережі як Zloy_odessit, з використанням відкритих джерел оприлюднив список стратегічних місць всередині Республіки Казахстан, де нині чергують сили ОДКБ. Режим Назарбаєва називає їх "миротворцями", опозиція - окупантами

Про це із посиланням на ТГ-канал Коваленка повідомляє Еспресо.TV.

98 дивізія ВДВ РФ:

  • Столичний аеропорт Нур-Султана
  • Будівля Генштабу
  • Телецентр
45 бригада ВДВ РФ:
  • Аеропорт Алмати
  • Штаб ППО
  • Нур-Султан
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31 бригада ВДВ РФ:
  • Усть-Каменогорськ
  • Казатомпром
Центр спеціального призачення "Сенеж" ФСБ РФ:
  • Президентський палац у Нур-Султані
Морська піхота РФ
  • Порт у місті Актау
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103-а Вітебська бригада з Білорусі:
  • арсенал артилерійських боєприпасів у селищі Копчегай
  • військовий аеродром Жетиген
Обидва останні об'єкти знаходяться менш ніж за 50 км від Алмати.

"Власне, російські "миротворці" контролюють ключові об'єкти у столиці республіки та на її межах", - наголошує Коваленко.

Крім того, сьогодні до Казахстану стали прибувати російські пропагандисти.
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Казахстан
окупація
вторгнення
анексія
ОДКБ
новини Казахстану
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