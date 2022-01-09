Останнє з Казахстану: вже 5 тис. затриманих, 164 загиблих, більшість мітингувальників пішли додому, навколо міст стоять блокпости

Такими є оприлюднені вдень у неділю, 9 січня 2021 року, дані Міністерства охорони здоров'я країни, передає Еспресо.TV із посиланням на Radio Azattyq.



У повідомленні МОЗ вказано три регіони та найбільше місто країни. В Алмати, за даними міністерства, загинули 103 особи (зокрема двоє дітей), у Кизилординській області - 21 особа, у Жамбилській - 10, в Алматинській - вісім. На які міста та регіони припадають решта 22 загиблих невідомо. Дані не уточнюються.



"Влада Казахстану вперше з 5 січня опублікувала кількісні відомості про загиблих. Раніше повідомлялося про загибель 28 співробітників МВС та 26 "озброєних людей", - наголошує радіостанція.



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За даними інформаційної агенції KazTAG, в країні продовжується поліцейська операція. Мешканців великих міст просять не виходити без потреби з дому.



В столиці, місті Нур-Султані, не працює інтернет та діє комендантська година - з 23:00 до 07:00.



МВС Республіки Казахстан заявляє про 5 135 затриманих осіб (134 з них - за підозрою у "скоєнні особливо тяжких злочинів", ще 300 - ніби як намагалися піти з Кахастану шляхом нелегального перетину кордону).



При в'їзді/виїзді до обласних центрів встановлено блокпости, перевіряються автівки.









Також продовжуються арешти.



Порівняно найскладнішою ситуація лишається в Алматинській області, сьогодні вночі там знову було чутно постріли.



В містах Жанаозен та Актау, де ще вчора, 8 січня 2021 року, більшість мирних мітингувальників принципово не йшла додому до повного виконання їхніх політичних вимог, сьогодні, 9 січня, як можна дізнатися з відкритих джерел, все ж залишили центральні площі.





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