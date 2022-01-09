Казахстанська опозиція вимагає від Заходу впровадити санкції відносно режиму Назарбаєва-Токаєва

Про це політик заявив у інтерв'ю італійській газеті Corriere Della Sera, інформує Еспресо.TV.



"Я написав президенту США, всім главам європейських держав із вимогою ввести санкції проти режиму. Інтереси та лобі Назарбаєва є скрізь. Не можна все залишати Путіну", - наголосив Аблязов.



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Режим Нурсултана Назарбаєва - а саме його Аблязов вважає справжнім керівником Казахстану, формальний президент країни Касим-Жомарт Токаєв, на його думку, це лише номінальний лідер - за словами опозиціонера, є "монстром", причому "вигодуваним" за рахунок Заходу.



"Якщо ми розглядаємо диктаторів як монстрів, то Захід був рукою, яка годувала цього монстра. Назарбаєв став потужнішим, тому що Захід закрив очі на корупцію та злочинність. На мільярдні інвестиції його та його родини. Він навіть зараз нічого не робить, мовляв, нехай Путін тримає Казахстан під чоботом", - зазначив Мухтар Аблязов.



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"Режим скинув маску і показав своє кровожерливе обличчя. Який ще тиран у світі так стріляє в натовп? Це навіть не Лукашенко в Білорусі... Міжнародне співтовариство має заборонити співпрацю з Казахстаном, припинити вести бізнес", - підсумував голова "Демократичного вибору Казахстану".



Довідка



Аблязов називає себе очільником казахської опозиції.



Політик готовий у випадку повалення режиму Назарбаєва узяти на себе функції голови тимчасового уряду й протягом півроку провести вільні та незалежні вибори.





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