Революція у Казахстані спалахне з новою силою щойно люди усвідомлять, що почалася окупація з боку Росії, - опозиціонер Аблязов

Про це ввечері у п'ятницю, 7 січня 2021 року, заявив один з лідерів казахстанської опозиції, голова партії "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Мухтар Аблязов під час обговорення на YouTube ситуації в країни з Гаррі Каспаровим (Росія) та Андрієм Санніковим (Білорусь), передає Еспресо.TV.



Усі троє, зазначимо, нині перебувають в політичній еміграції на території Євросоюзу.



"Щойно російські війська приїхали до Кахахстану, людина, яка гріє крісло для Назарбаєва іі членів його сім'ї, - Токаєв, ми усі в нашій країні називаємо його "меблями" - ці "меблі" є "меблями" Назарбаєва, а потім, коли заїжджають путінські війська, за командою Путіна він стане "меблями" Путіна.Тому що нинішня армія (Казахстану - ред.) показала себе. Як з'ясувалося, для режиму вона не надійна. Нинішня поліція теж почала переходити на бік народу. Саме з цієї причини Назарбаєв попросив Путіна надіслати свої війська", - пояснив опозиціонер.



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"Це інтервенція, це зрада. І вони зараз – і Назарбаєв, і Токаєв – сприйматимуться у свідомості людей як національні зрадники. З усіма наслідками, що витікають", - наголосив Мухтар Аблязов.



"Зараз взагалі все перебуває в дестабілізованій ситуації... Вона зараз непередбачувана.



Як тільки всім стане зрозуміло, що ми вже є фактично сателітом Росії, після цього підуть ще більш непередбачувані події.



Ситуація змінюватиметься щодня", - продовжив Аблязов.



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На його думку, Путін помиляється, вважаючи що Казахстан не чинитиме спротиву.



"Свідомість людей змінилося. І Путін помиляється, думаючи, що він прийшов (у Казахстан - ред.) і всі вишикувалися. Радянський Союз побудувати неможливо", - підсумував голова партії "Демократичний вибір Казахстану" (ДВК) Мухтар Аблязов.

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