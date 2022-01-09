Головний ідеолог Лукашенка радить Казахстану "інтегруватися" у Союзну державу
Наближений до Адміністрації президента Білорусі політтехнолог Олексій Дзермант, що вважається експертами провідним консультантом режиму Олександра Лукашенка, на підставі подій у Казахстані написав статтю "Важливий казахстанський урок"
Її надрукувала газета Беларусь сегодня, власником якої є адміністрація Лукашенка, розповідає Еспресо.TV.
Як важає Дзермант, казахстанське керівництво має винести з того, що сталося, певні "висновки".
"Ми сподіваємося, що ситуація в союзному Казахстані стабілізується, влада встоїть та зробить необхідні висновки, сутність яких є простою. По-перше, треба будувати насправді соціальну державу, а не державу ринкового свавілля. По-друге, треба викорчовувати підривні мережі та структури впливу Заходу - їхня стратегічна мета завжди полягає в тому, щоб у годину "ікс" включитися та працювати на повалення влади", - зазначає політолог.
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Однак, головним порятунком і для режиму Лукашенка, і для системи влади Назарбаєва, наголошує Олексій Дзермант, є якнайтісніша інтеграція з Росією.
"По-третє, потрібно всерйоз інтегруватися, хоча б до рівня Союзу Білорусі та Росії, щоб жодні націоналісти, пантюркісти та ісламісти не задавали тон та політичний порядок денний у країні, щоб інтеграція могла спрацювати в момент кризи так само ефективно та надійно, як і в Білорусі у ситуації після виборів", - пише він.
"Але для цього політичній еліті Казахстану потрібно стабілізувати ситуацію в країні, витримати неминучий західний тиск, а потім інтенсифікувати інтеграційні процеси", - підсмовує Дзермант.
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