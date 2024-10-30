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Головна Економіка "Найважча зима за три роки": в Укренерго назвали найгірший сценарій

"Найважча зима за три роки": в Укренерго назвали найгірший сценарій

Катерина Єсікова
30 жовтня, 2024 середа
06:34
Економіка електроенергія, графіки відключень

Цьогорічна зима може стати однією з найважчих за попередні три роки. В Укренерго готуються до кількох можливих сценаріїв проходження цієї зими

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Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт в інтерв'ю "Суспільному".

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій - продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", - заявив Брехт.

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії в Нідерландах, або нічному споживанню електроенергії в Україні влітку.

Брехт наголосив, що найгірший сценарій проходження зими, який розглядають - продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - додав Брехт.

  • Financial Times із посиланням на власні джерела писало, що Україна та Росія ведуть попередні переговори за посередництва Катару щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Війна з Росією
Енергія
Енергетика
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