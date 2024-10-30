"Найважча зима за три роки": в Укренерго назвали найгірший сценарій

Про це заявив тимчасовий виконувач обов'язків голови "Укренерго" Олексій Брехт в інтерв'ю "Суспільному".

"Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій - продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації і так далі", - заявив Брехт.

За його словами, навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії в Нідерландах, або нічному споживанню електроенергії в Україні влітку.

Брехт наголосив, що найгірший сценарій проходження зими, який розглядають - продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації.

"За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин", - додав Брехт.