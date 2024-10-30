Україна та РФ ведуть попередні переговори щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, - FT

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що Київ прагне переговори за посередництва Катару, які у серпні були близькі до угоди, але були зірвані вторгненням України до Курської області РФ, повідомили джерела, серед яких високопосадовці.

"Йдуть дуже ранні переговори про можливе поновлення чогось. Зараз йдуть переговори щодо енергетичних об'єктів", - сказав анонімно чиновник.

За словами дипломата, Москва і Київ уже скоротили частоту атак на енергетичну інфраструктуру один одного в останні тижні в рамках домовленості, досягнутої їхніми розвідувальними службами.

Але Путін навряд чи погодиться на угоду, поки російські війська не витіснять українські війська з Курської області, де вони, як і раніше, контролюють близько 600 квадратних кілометрів території.

Утім Financial Times пише, що Україна планує продовжувати завдавати ударів по цілях в РФ, включаючи нафтопереробні заводи, щоб чинити тиск на Росію в переговорах.

Чотири українські чиновники повідомили, що минулої осені Київ і Москва дійшли "мовчазної згоди" не завдавати ударів по енергетичних об'єктах один одного. В результаті Росія тієї зими утрималася від масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру. Ця угода мала прокласти шлях до офіційної угоди, сказали джерела видання.

Однак Київ відновив атаки безпілотників на російські нафтові об'єкти в лютому і березні цього року, прагнучи посилити тиск на Москву після контрнаступу 2023 року, що провалився. Попри попередження Білого дому припинити удари, Київ продовжував наступати, і Москва вирішила, що мовчазна угода була порушена, розповіли джерела.