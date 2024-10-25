У Запоріжжі взимку електрики може не бути взагалі, - очільник ОВА Федоров

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

На запитання, чого очікувати від опалювального сезону 2024-2025 та до чого готуватися мешканцям Запоріжжя та частини області, що підконтрольна українському урядові, очільник ОВА заявив, що треба готуватися до найгіршого, адже електрики може не бути взагалі.

"Можливо, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами, але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер", - сказав Федоров.