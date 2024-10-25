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У Запоріжжі взимку електрики може не бути взагалі, - очільник ОВА Федоров

Ксенія Золотова
25 жовтня, 2024 п'ятниця
10:02
Суспільство

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров попередив, що взимку 2024-2025 року у Запоріжжі електрики може не бути взагалі

Зміст

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

На запитання, чого очікувати від опалювального сезону 2024-2025 та до чого готуватися мешканцям Запоріжжя та частини області, що підконтрольна українському урядові, очільник ОВА заявив, що треба готуватися до найгіршого, адже електрики може не бути взагалі.

"Можливо, це не подобається, тому що ми оперуємо такими категоричними речами, але давайте готуватися до найгіршого. Буде краще — буде супер", - сказав Федоров.

  • Раніше заступник міністра енергетики України Микола Колісник заявив, що Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду.
Теги:
Новини
Запоріжжя
Війна з Росією
Енергія
опалювальний сезон
Запорізька область
Енергетика
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