Україна має достатні запаси палива для проходження опалювального сезону, - Міненерго

На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає Міністерство енергетики України.

"На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему - ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації", - зазначив Колісник.

Заступник міністра нагадав, що для забезпечення електропостачання в умовах прицільних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури як резервні джерела живлення в Україну ввезли значну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.

"Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону", - додав він.