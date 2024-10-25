Україна має достатні запаси палива для проходження опалювального сезону, - Міненерго
Україна сформувала достатні запаси паливно-мастильних матеріалів для проходження осінньо-зимового періоду
На цьому наголосив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону, передає Міністерство енергетики України.
"На сьогодні запаси сформовано на належному рівні. Вони допомагають балансувати (енергосистему - ред.), виходячи з різних ресурсів для генерації", - зазначив Колісник.
Заступник міністра нагадав, що для забезпечення електропостачання в умовах прицільних ворожих атак на об’єкти енергетичної інфраструктури як резервні джерела живлення в Україну ввезли значну кількість генераторів, які працюють на дизельному пальному, бензині або газі.
"Для всіх цих груп споживачів на сьогодні сформовано достатній рівень запасів для того, щоб протягом зими і ціни не коливались, і ми бачили чітку впевненість у можливості проходження стабільного опалювального сезону", - додав він.
- В середині жовтня премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону, водночас понад 18 тис. котелень готові подавати тепло.
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