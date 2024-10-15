Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону, водночас понад 18 тис. котелень готові подавати тепло
Про це він повідомив на засіданні уряду.
"Сьогодні понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%", - сказав премʼєр.
За словами Шмигаля, на стадії готовності до подачі тепла також перебувають більше, ніж 18 тис. котелень і 4,8 тис. центральних теплових пунктів.
Водночас очільник українського уряду підкреслив, що держава має достатньо ресурсів для зими, яку планують пройти на газі власного видобутку.
"Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Нагадую, що цей опалювальний сезон, як і минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку. Всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон", - пояснив він.
- Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
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