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Головна Економіка Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону

Шмигаль запевнив, що 99% житлових будинків готові до опалювального сезону

Дар'я Куркіна
15 жовтня, 2024 вiвторок
16:00
Економіка опалення

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону, водночас понад 18 тис. котелень готові подавати тепло

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Про це він повідомив на засіданні уряду.

"Сьогодні понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону. Кількість шкіл, дитячих садочків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%", - сказав премʼєр.

За словами Шмигаля, на стадії готовності до подачі тепла також перебувають більше, ніж 18 тис. котелень і 4,8 тис. центральних теплових пунктів.

Водночас очільник українського уряду підкреслив, що держава має достатньо ресурсів для зими, яку планують пройти на газі власного видобутку.

"Наразі маємо в газосховищах 12,2 млрд куб. м блакитного палива, а також 3,1 млн тонн вугілля на складах. Цього достатньо для проходження зими. Нагадую, що цей опалювальний сезон, як і минулий, плануємо пройти на газі власного видобутку. Всі 9 енергоблоків АЕС, що підконтрольні Україні, наразі працюють. Саме вони забезпечать основний обсяг генерації електроенергії в опалювальний сезон", - пояснив він.

  • Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі, якщо Росія не завдаватиме нових критичних ударів по енергосистемі.
Теги:
Суспільство
Україна
опалювальний сезон
Денис Шмигаль
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