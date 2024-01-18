НАЗК внесло швейцарського виробника шоколаду Barry Callebaut до списку спонсорів війни

Про це повідомляє НАЗК.

Зазначено, що компанія має три фабрики, які продовжують роботу в РФ, та сплачує податки до бюджету країни-агресора.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну швейцарська компанія Barry Callebaut доставляла агресору шоколад під виглядом товарів першої необхідності. Вона також постачала свою продукцію російській кондитерській фабриці, шоколад якої входить до сухпайків армії РФ", - йдеться в повідомленні.

Свою діяльність в Росії Barry Callebaut здійснює через ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" та ТОВ "Барри Каллебаут Калининград". У 2022 році вони разом сплатили $33 млн податків до бюджету РФ. Водночас ТОВ "Барри Каллебаут НЛ Раша" є засновником ЗАТ "Инфорум-Пром" і ТОВ "Гор Трейд". Вони в тому ж році сплатили майже $500 тис.

У компанії невдовзі після початку повномасштабної війни РФ проти України заявили про постачання в Росію товарів першої необхідності - "шоколад є частиною щоденного раціону багатьох".

"Це твердження є маніпулятивним, оскільки відповідно до законодавства країни-агресора ані шоколад, ані какаовмісні продукти не належать до продовольчих товарів першої необхідності", - наголосили у НАЗК.

Тоді ж виконавчий директор Barry Callebaut Пітер Бун заявив: "Військова операція в Україні була розпочата російським урядом, а не російським народом. Нам не здається правильним усунутись від наших клієнтів та залишати без продукції споживачів, які не просили про цю військову операцію"

Зараз Barry є активним учасником імпортно-експортних операцій з державою-терористом.

"У 2023 році на ринок РФ компанією було імпортовано товарів на суму понад $94 млн, що більш ніж у 3 рази перевищує показники 2022 року. Серед імпортованих товарів: кондитерські вироби, сухі суміші, какао, какао-масло, пальмова олія, жир з Бельгії, Швейцарії, Естонії, Нідерландів, Німеччини, Італії, Індії, Іспанії", - додали в Агентстві.

Також зазначено, що в Росії Barry Callebaut працює понад 15 років та має на її території 3 фабрики. Окрім того, у Москві в бізнес-центрі Alcon є друга за розмірами в компанії Академія Шоколаду Barry Callebaut.

"Компанія виробляє товари під брендами Sicao та Chocovic, а також імпортує продукцію під брендами Callebaut, Cacao Barry, Carma, Mona Lisa, Bensdorp, Van Hauten, La Morella тощо. Кожен четвертий виріб із шоколаду та какао у світі виготовлено з продукції цієї компанії", - йдеться в повідомленні.