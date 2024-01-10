НАЗК внесло мережу ресторанів Subway до переліку спонсорів війни

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що понад пів тисячі ресторанів мережі й надалі працюють у Росії та сплачують сотні тисяч доларів податків до бюджету РФ.

"Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють із державними та правоохоронними органами країни-агресорки", - поінформували в НАЗК.

Російська мережа Subway, відома своїми сендвічами, салатами та ролами, зараз є третьою за кількістю точок у Європі після Великої Британії та Німеччини, зауважили у відомстві. Компанія створила у РФ близько 6 тис. робочих місць.

У НАЗК також нагадали, що спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.